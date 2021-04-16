Instagram yeme bozukluğu olan kullanıcılardan özür diledi

2012 yılında Facebook tarafından satın alınan sosyal medya ağı, kullanıcılarının daha fazla ilgilendikleri içerikle buluşabilmesi için kullandığı algoritmalarda sorunlar yaşıyor. Etiketlerle arama özelliğinde kullanıcıların hareketlerine göre otomatik sözcükler sunan platform, yeme bozukluğu olan kişilere sunduğu iştah kesiciler nedeniyle tepki topladı.

BBC'nin hazırladığı habere göre uzmanlar; beslenme sorunu yaşayan kişilerin bu tip teşvik edici içeriklerle yeniden sorunlar yaşayabileceklerini söyledi.

HATASINI KABUL ETTİ



Sorunun ortaya çıkması üzerine Facebook tarafından bir sözcü açıklama yaparak bunun bir hata olduğunu ve sorunun çözüldüğünü belirtti.

“En çok ilgilendiğiniz içeriği daha kolay keşfetmenize yardımcı olmak için kısa süre önce Instagram’da hashtag’lerin ve kullanıcı adlarının ötesinde yeni bir arama işlevini kullanıma sunduk. Bu yeni özelliğin bir parçası olarak, arama çubuğuna dokunduğunuzda, aramak isteyebileceğiniz konuları öneriyoruz. Bu öneriler ve arama sonuçlarının kendisi genel ilgi alanlarıyla sınırlı ve kilo kaybı ile ilgili sözcükler kesinlikle bunlardan biri olmamalıydı.”