Instagram’a yeni güncelleme: Favoriler listesi

Mobil geliştirici ve uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi, Instagram'ın yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığını duyurdu. Paluzzi'ye göre, yeni güncelleme ile kullanıcılar, ana sayfadaki akışlarını düzenleyebilecekler.

Sozcu.com.tr

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Mobil uygulamalarla ilgili güncellemeleri sızdıran Paluzzi, Instagram’ın gelecekteki olası bir güncellemesini Twitter’da paylaştı.

Paluzzi’ye göre, kullanıcılar oluşturdukları favori listelerindeki hesapların gönderilerini öncelikli olarak görecekler. Paylaştığı sözde güncellemenin ekran görüntüsünde Instagram, “Favorilerinizdeki gönderiler özet akışında daha üstte gösteriliyor” diye açıklıyor.

Instagram, Gizmodo’ya özelliğin şu anda geliştirilmekte olan bir prototip olduğunu söyledi.

Haziran ayında gönderileri ve hikayeleri nasıl sıraladığına dair bir açıklama yapan Instagram CEO’su Adam Mosseri, şirketin çeşitli faktörleri göz önünde bulundurduğunu söylemişti. İlk olarak, takip edilen kişilerin son gönderilerini, ardından önem sırasına göre gönderinin ne kadar popüler olduğu ve hangi formatta olduğu, son haftalarda içeriği yayınlayan kişiyle kaç kez etkileşim kurulduğu gibi kriterlere göre bir sıralama yaptıklarını açıklamıştı.

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