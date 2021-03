Instagram’da konuşulanlar yazıya dökülecek

Sosyal paylaşım sitesi Instagram, en popüler ağlar arasındaki yerini korumaya devam ederken, yeni özelliklerini de kullanıcıların beğenisine sunuyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcıların yapacağı konuşmalar anında yazıya dökülebilecek.

ÖZELLİK TEST AŞAMASINDA

Instagram’a eklenecek yeni özellik ile “Story” adı verilen “Hikaye” kısmında yapılacak paylaşımlarda video ve fotoğrafın yanı sıra kullanıcıların yapacağı konuşmalar anında yazıya dökülebilecek.

Sosyal medya danışma ve yorumcusu olarak tanınan Matt Navarra, yeni özelliği Twitter’da takipçileri ile paylaştı.

NEW! @Instagram has added a ‘Captions' sticker for Stories

You can now auto-caption videos in stories with a range of different styles… pic.twitter.com/cijk7nWGC3

— Matt Navarra (@MattNavarra) March 9, 2021