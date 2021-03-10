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Instagram’da konuşulanlar yazıya dökülecek

Dünyada milyonlarca insanın kullandığı Instagram, yeni özelliklerini test etmeye devam ediyor. Instagram, konuşulanı yazıya dökecek olan yeni özelliği eklemeye hazırlanıyor.

Güncellenme: 15:04, 10/03/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Instagram’da konuşulanlar yazıya dökülecek

Sosyal paylaşım sitesi Instagram, en popüler ağlar arasındaki yerini korumaya devam ederken, yeni özelliklerini de kullanıcıların beğenisine sunuyor. Yeni özellik sayesinde kullanıcıların yapacağı konuşmalar anında yazıya dökülebilecek.

ÖZELLİK TEST AŞAMASINDA

Instagram’a eklenecek yeni özellik ile “Story” adı verilen “Hikaye” kısmında yapılacak paylaşımlarda video ve fotoğrafın yanı sıra kullanıcıların yapacağı konuşmalar anında yazıya dökülebilecek.

Sosyal medya danışma ve yorumcusu olarak tanınan Matt Navarra, yeni özelliği Twitter’da takipçileri ile paylaştı.

Yeni özelliğin nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler de paylaşan Navarra, ekranda çıkan ‘CC’ butonuna tıkladığınızda uygulamanın sesinizi metne dönüştürdüğünü belirtti.

Öte yandan kullanıcılar, yazı tipini değiştirme seçeneğine de sahip olacak.

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