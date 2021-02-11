Instagram’daki mesajlaşmalarınız nedeniyle hesabınız kapatılabilir

Instagram’ın resmi blogunda önemli bir güncellemeye dair detaylar paylaşıldı. DM'deki sohbetlerde görülen nefret söylemi, zorbalık ya da ırkçılığın yorumlar kadar kolay ve proaktif bir şekilde tespit edilemediğini açıklayan Instagram, artık DM'de kuralları ihlal eden kullanıcıların daha sert cezalar ile karşılaşacağını duyurdu.

İHLAL TEKRARLANIRSA HESAP KALICI OLARAK KAPATILACAK

Instagram, taciz bildirildiğinde bir hesabın DM‘leri kullanmasını bir süreliğine engelliyordu ancak şimdi tekrarlanan ihlal mesajları sebebiyle hesaplar kapatılabilecek.

Ek olarak Instagram, “Mesajlaşma kısıtlamalarımızı aşmak için oluşturulan yeni hesapları devre dışı bırakacağız. Aynı zamanda yalnızca kötüye kullanım amaçlı mesajlar göndermek için oluşturulmuş hesapları da devre dışı bırakmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.