Instagram’dan şifreyle ilgili e-posta gelmesi endişe yarattı

Hangi sosyal medya platformundan olursa olsun “hesabınıza giriş yapamadığınız için üzgünüz” diye başlayan bir e-posta almak biraz korkutucu. Böyle dijital bir dünyada kişisel bilgilerimize iznimiz dışında erişilmesi, hesabımızın çalınması hiç istemeyeceğimiz şeyler.

Ancak Instagram bu konuda kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlıyor.

Öncelikle “Instagram’a dönmek çok kolay” gibi bir e-posta aldığınızda bu e-postanın gerçek olup olmadığı, şifrenizi kırmak için hackerlar tarafından gönderilip gönderilmediğini anlamak çok önemli.

Görsel dünyanın popüler platformu tam da bunun için bir önlem alıyor ve “Ayarlar” sekmesinde “Instagram’dan e-postalar” seçeneğine yer veriyor. Burayı tıklamanız halinde, platformun size göndermiş olduğu e-postaları görüntüleyebilirsiniz. Böylelikle size gerçekten Instagram’dan mı e-posta gelip gelmediğini anlayabilirsiniz.

Ayrıca yine “Ayarlar” sekmesi altında yer alan “giriş hareketleri”ne girerek hangi tarihlerde, hangi konumlardan ve hangi cihazlar kullanılarak hesabınıza giriş yapıldığını öğrenebilirsiniz.

Şüpheli bir durum ile karşılaşırsanız da şifrenizi değiştirerek önlem alabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir Instagram'dan video atağı: TikTok olmaya çalışıyor

İlginizi Çekebilir Instagram bir özelliğini daha test ediyor