Instagram’dan kullanıcılarına güvenlik uyarısı

Güvenlik Kontrolü, hesabı ele geçirilmiş olma ihtimali olan insanları, hesaplarının güvenliğini sağlamaları için gereken adımlar konusunda yönlendiriyor. Bu adımlardan bazıları, hesap giriş geçmişini kontrol etmek, profil bilgilerini gözden geçirmek, hesap giriş bilgilerinin paylaşıldığı hesapların doğruluğunu kontrol etmek ve telefon numarası, e-posta adresi gibi hesabı geri almak için gereken iletişim bilgilerini güncellemek.

Instagram aynı zamanda insanların hesaplarının güvenliğini sağlamalarına yardımcı olacak bazı ipuçları da paylaştı:

İKİ FAKTÖRLÜ DOĞRULAMA

İki faktörlü doğrulama özelliği telefon numarasıyla veya Duo Mobile, Google Authenticator gibi uygulamalar ile kullanılabilir.

TELEFON NUMARISINI VE E-POSTA ADRESİNİ GÜNCELLEMEK

Platform; kullanılan cihaza bağlı telefon numarasının ve e-posta adresinin güncel olması gerektiğini belirtiyor. Böylece, hesaba bir şey olduğunda Instagram iletişime geçebiliyor. Bu adım sayesinde kullanıcıların bilgileri hesabı ele geçirenler tarafından değiştirilmiş olsa bile hesabın geri alınabilmesini sağlıyor.

INSTAGRAM’DAN MESAJ GELMEZ

Kötü amaçlı hesaplar, hesap şifresi gibi hassas bilgilere erişmek için Direkt Mesaj atabilir. Instagram asla Direkt Mesaj göndermez. Platform, hesapla ilgili iletişime geçerse e-posta gönderir bu da ayarlarda “Instagram'dan E-postalar” sekmesinde görülebilir.

ŞÜPHELİ HESAPLAR VE İÇERİKLER BİLDİRİLMELİ

Bir içeriği gönderenin sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklanarak, bir mesaja basılı tutularak veya hesabın kendisi ziyaret edilip doğrudan profil üzerinden şikayet edilebilir.

Instagram'da iki faktörlü doğrulama kullanıldığında, biri Instagram'ın tanımadığı bir cihaz veya tarayıcıdan hesaba giriş yapmaya çalıştığında bir bildirim gelir. Bu bildirim hangi cihazdan giriş yapılmaya çalışıldığını ve cihazın konumu hakkında kullanıcıyı bilgilendirir. Bu isteği anında onaylanabilir veya reddedilebilir. Ayrıca, kullanıcı istediği zaman “Ayarlar”, “Güvenlik”, “Hareketleri” altında Instagram hesabına en son giriş yapmış cihazların listesini de görüntüleyebilir. Kullanıcı yakın zamanda yapılmış bir girişi tanımıyorsa, o konumdan veya cihazdan çıkış yapabilir ve Instagram’ın bu girişin, kullanıcıya ait olmadığını bilmesi sağlanabilir.

İlginizi Çekebilir Instagram'dan şifreyle ilgili e-posta gelmesi endişe yarattı

İlginizi Çekebilir Instagram'dan video atağı: TikTok olmaya çalışıyor