Instagram’dan video atağı: TikTok olmaya çalışıyor

Instagram CEO’su Adam Mosseri’ye göre Instagram artık sadece bir fotoğraf paylaşım uygulaması değil. Instagram ve Twitter hesaplarında yayınladığı bir videoda Mosseri, şirketin TikTok ve YouTube gibi rakiplerinin başarısını gördükten sonra eğlence ve videoya yönelmek istediğini söylüyor.

Mosseri, paylaşımında kullanıcılara tam ekran bir deneyim sunarak videoyu daha sürükleyici hale getirmek de dahil olmak üzere Instagram’ın yakında yapacağı bazı değişiklikleri ve deneyleri anlatıyor.

Mosseri video paylaşımına şu satırlarla yer veriyor: “Instagram’da her zaman deneyiminizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak yeni özellikler oluşturmaya çalışıyoruz. Şu anda dört temel alana odaklandık: İçerik Oluşturucular, Video, Alışveriş ve Mesajlaşma.”

Uygulama aynı zamanda IGTV, Reels ve Stories’de yayınlanan içerikler için bir süredir tam ekran video deneyimlerine de sahip ancak Mosseri, platform olarak videoyu daha geniş bir şekilde benimsemek istediklerini söylüyor.

Mosseri’nin yaptığı açıklamalar; Instagram’ın artık sadece kare fotoğraf paylaşım uygulaması olarak görülmek istenmediğini, algoritmalar ve videolar tarafından yönlendirilen genel bir eğlence uygulaması olarak görülmek istendiğini gösteriyor.

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