iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri belli oldu

Apple kullanıcıları birçok sorun yaşadıkları iOS 14’ten sonra iOS 15 güncellemesini bekliyor. iOS 15 güncellemesi bu yılın son aylarında gelecek ancak eski model iPhone kullanan bazı kullanıcılar bu güncellemeden faydalanamayacak.

HANGİ MODELLER iOS 15 GÜNCELLEMESİ ALACAK?

iOS 15 güncellemesiyle birlikte halen milyonlarca kişi tarafından kullanılan iPhone 6S ve iPhone SE modelleri güncelleme almayacak.

–iPhone SE 2020

-iPhone 12 Pro Max

-iPhone 12 Pro

-iPhone 12 mini

-iPhone 12

-iPhone 11

-iPhone 11 Pro

-iPhone 11 Pro Max

–iPhone XS

–iPhone XS Max

–iPhone XR

-iPhone X

–iPhone 8

–iPhone 8 Plus

-iPhone 7

-iPhone 7 Plus