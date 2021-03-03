iPhone X cebinde patladı, ikinci derece yanıkla Apple’a dava açtı

2018 yılının Mart ayında satın aldığı 64 GB’lık iPhone X’i tam bir yıl sonra ofiste otururken cebinde patlayan Avustralyalı Robert De Rose, mahkemeye gitti. Avustralya basını De Rose’nin iddiası ile ilgili mahkeme kayıtlarına ulaşırken patlamanın detaylarını da kamuoyu ile paylaştı.

Victoria’da yaşayan De Rose’nin 2019 yılının Nisan ayında ofisinde oturduğu sırada telefonunun önce ısındığı ve kendi kendine patladığı belirlendi. 58 yaşındaki adamın vücudunda ikinci dereceden yanıklar olduğu belirtildi.

De Rose’nin avukatı Tony Carbone, “Müvekkilim vücudunda patlamadan dolayı 25 cm santimetre yara oluştu. İkinci derecede yanık oluştu ve 6 haftada ancak iyileşti” dedi.

Carbone, müvekkilinin yaşadığı olayı, “De Rose, önce bir patlama sesi ve daha sonra da bir vızlama duymuş. Daha sonra sağ bacağın bir yanma hissi oluşunca, telefonu cebinden çıkarmış. Telefondan siyah dumanlar çıktığını fark ederek uzaklaşmış” dedi.

Telefonun kullanım anında aşırı ısınma sorunu olmadığını ve patlama anında kullanılmadığını söyleyen Carbone, “Müvekkilim bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını istiyor hem kendisi için hem başka insanlar için. Eğer bu olay araç kullanırken yaşansaydı bir kaza olabilirdi ve insanlar ölebilirdi” dedi.