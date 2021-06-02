İran’dan kripto para üretimine bir yasak daha

İran'da dijital para üretimine yönelik yasaklar genişletiliyor. İran Başsavcı Yardımcısı Rıza Hoşnudi, dijital para üretim merkezlerine yönelik denetimlerin arttırılacağını açıklayarak, tespit edilen kaçak dijital para üretim merkezlerine elektrik verilmeyeceğini söyledi.

Enerji Bakanlığı ile bu konuda işbirliği içerisinde olduklarını belirten Hoşnudi, “Dijital para üretim merkezlerine yönelik denetimleri arttıracağız. Tespit edilen kaçak üretim merkezleri hakkında ise yasal işlemler yapılacak” dedi.

İkinci bir karara kadar dijital para üretiminin durdurulduğunu belirten Hoşnudi, Enerji Bakanlığı ile bu konuda işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 22 Eylül tarihine kadar ülke genelinde dijital para üretimine yasak getirildiğini ve tüm dijital para üretim merkezlerinin kapatılacağını açıklamıştı.