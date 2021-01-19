İş dünyasından WhatsApp’a ihtarname

Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 4 Ocak'ta ‘Gizlilik İlkesi'ni güncelleyerek önemli kişisel bilgilerin de Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti.

Gizlilik İlkesi'ni kabul etmeyen kullanıcıların 8 Şubat'tan itibaren uygulamayı kullanamayacaklarını ancak bu kuralın Avrupa Birliği ülkeleri için geçerli olmadığının açıklayan WhatsApp ve Facebook Türkiye’de bir çok kullanıcının tepki göstermesi üzerine süreyi 15 Mayıs'a erteledi.

Bu durum karsısında Rekabet Kurumu harekete geçip WhatsApp ve Facebook hakkında soruşturma başlatırken, ”İş Dünyası ve Hukuk Derneği” de mesajlaşma ve sosyal medya şirketine ihtarname gönderdi.

İş Dünyası ve Hukuk Derneği'ni temsil eden Şengün & Partners Avukatlık Ortaklığı, muhatap şirket Whatsapp ve Facebook'un Amerika’daki merkezine söz konusu Gizlilik Sözleşmesinin ivedilikle geri çekilmesi ve mevcut endişeyi gidermek adına kullanıcılara bir açıklama yapılması gerektiğini içeren bir ihtarname gönderdi.

Şengün & Partners Avukatlık Ortaklığı kurucusu Nedim Korhan Şengün, “WhatsApp kişilik haklarını ihlal ediyor. Bu bir hukuk mücadelesidir. Konunun yakından takipçisi olarak gerektiği takdirde bu hukuk mücadelemizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başta olmak üzere tüm muhtelif uluslararası kurumlara götürerek dünyanın her yerine taşıyacağız” dedi.