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İşe gidiş ve dönüş yolu ‘kanser riskini’ artıyor

ABD'li bilim insanları otomobillerin iç mekanlarında kullanılan kimyasalların, sadece 20 dakikalık yolculukta dahi dahi güvenli seviyeleri aşabileceğini gösteriyor. Uzmanlar basit bir çözüm de önerdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:44, 17/02/2021
Haberler Bilim - Teknoloji
İşe gidiş ve dönüş yolu ‘kanser riskini’ artıyor

Kaliforniya Üniversitesi’nde bilim insanları, otomobillerin iç mekanlarının yapımında kullanılan maddelerin kanserojen etkisini araştırdı.

Bulgular, “benzen” ve “formaldehit” maddelerinin 20 dakikadan kısa süren işe gidip gelme sırasında dahi güvenli seviyeleri aştığını gösterdi.

Formaldehit, araçların zemin halılarında, deri parçalarında ve boyalarında kullanılıyor. Bu da iç mekan havasında gaz çıkışı ve yüksek konsantrasyonlarla sonuçlanıyor. Ayrıca formaldehit, araçlarda yaygın olarak bulunan ürünler olan sentetik elyaf, sunta, plastik ve tekstil terbiye işlemlerinin üretiminde yapıştırıcı ve bağlayıcı olarak da kullanılıyor.
20 dakika veya daha uzun süren her dört yolculuktan üçü de benzen için güvenli seviyeyi aşıyor.

“PENCERELERİ AÇIN”

Çalışmayı yürüten uzmanlardan Aalekhya Reddam, taşıtların riski azaltmak için işe gidip gelirken pencereleri açmayı düşünmeleri gerektiğini söylüyor.

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