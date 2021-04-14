İsviçreliler bilim için iç çamaşırlarını toprağa gömüyor

İç çamaşırlarını yıkayıp asmak yerine toprağa gömecekler. İsviçre’de bilim insanları kapsamlı bir deneye imza atıyorlar. Bilim insanları toprak yüzeyinin hemen altında neler olup bittiğine dair bir harita oluşturmak için insanları iç çamaşırlarını topraklarına gömmeye davet ediyorlar.

Toprağın kalitesi genelde kabaca, çay poşetleri gömülerek tahmin ediliyor. Poşetlerin ne kadar sürede çürümüş oldukları kontrol ediliyor ve ne kadar çok bozulurlarsa, toprağın o kadar sağlıklı olduğu ortaya çıkıyor.



DENEYE HERKES KATILMAK İSTİYOR

Zürih Üniversitesi’nde bitki bilimi profesörü ve İsviçre hükümetinin tarımsal araştırma merkezi Agroscope’ta bitki-toprak etkileşimleri araştırma grubunun başkanı olan Marcel van der Heijden, “İç çamaşırı yaygın olarak var ve insanları toprak yaşamından haberdar etmek için toprak süreçlerini eğlenceli bir şekilde görselleştirmeye de yardımcı oluyorlar. Çoğu insan, küresel biyoçeşitliliğin dörtte birinin yeraltında, toprakta yaşadığının farkında değil. Karanlıkta gizlenmiş büyüleyici bir dünya” dedi.

Van der Heijden ve ekibi; “külotla deneme” projesini duyurduktan sonraki birkaç gün içinde yoğun bir başvuru talebiyle karşılaştılar. Deneye katılmak isteyenler arasında; Lucerne Gölü yakınlarındaki bir organik patates çiftçisinden arka bahçesinde fasulye, kabak ve tatlı mısır yetiştiren Zürihli bir vatandaşa kadar pek çok insan yer alıyor.

BİLİME MÜTEVAZI BİR KATKI

Van der Heijden sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu, külotların bilime mütevazı bir katkısı. Bu kadar çok insanın katılması bizi hem mutlu etti hem de çok şaşırttı. İsviçre’de toprak kalitesi hakkında güzel bir genel bakış elde edebiliriz. Toprak kalitesini belirleyen faktörleri değerlendirebiliyoruz, çünkü insanlar bize arazi kullanımı ve konumu hakkında da bilgi veriyor.”

Van der Heijden'in ekibi daha önce mısır mahsulünün altındaki toprağa, doğru tür mantar sporlarının eklenmesinin verimi yüzde 40’a kadar artırabileceğini ortaya çıkarmıştı.