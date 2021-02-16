Jack Ma’nın kapısında kuyruk oldular

Bir WeChat grubu, Çinli iş adamı ve hayırsever. e-ticaret alanında faaliyet gösteren Alibaba Group’un kurucusu ve başkanı Jack Ma’nın, 60 yaş ve üstü herkese 200 Çin yuanını – 30 dolar – bağışladığını iddia etti.

Hediyenin 11 Şubat’ta başlayan ve 17 Şubat’a kadar kutlanan ‘Ay Yeni Yılı’ şerefine verildiği söylendi. Her yıl bu günlerde ülke, genel olarak kapanıyor ve refah getirmesi için özel kırmızı zarflarda ihtiyaç sahibi kişilere para hediye ediliyor.

Ancak yetkililer yaşlıları hediye hakkındaki söylentilere güvenmemeleri konusunda uyardı ve Fuzhou Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosu, vatandaşları olası bir dolandırıcılık konusunda uyaran bir acil durum bildirimi yayınladı.

DİJİTAL KIRMIZI ZARF

Ma, geçmişte Ay Yeni Yılı sırasında büyük ölçüde Alibaba ve yan kuruluşları aracılığıyla özel fırsatlar ve promosyonlar verdi. 2014 yılında Ma, Alibaba ve WeChat aracılığıyla kullanıcılara yaklaşık 990 bin yuan yani 153 bin dolar değerinde 99 bin 999 adet çevrimiçi kupon verdi.

Alibaba’nın mobil ödeme sistemi Alipay, 2016 yılında bir TV promosyonunda 120 milyon ABD doları bağışta bulundu. 2018’de ise Alibaba, müşterilere yaklaşık 820 milyon ABD doları ödeme yapan bir “dijital kırmızı zarf” oyunu sundu.

Ma, geçen hafta Hainan adasındaki lüks bir golf tesisinde golf oynarken görülmesine rağmen, son üç aydır halk arasında neredeyse hiç görülmedi.

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