Jeff Bezos’tan nükleer füzyon çalışmaları

Amazon CEO’su Jeff Bezos tarafından desteklenen Kanadalı şirket General Fusion, perşembe günü İngiltere’de bir nükleer füzyon tesisi inşa ettiğini duyurdu.

General Fusion ve Birleşik Krallık Atom Enerjisi Kurumu (UKAEA), General Fusion’ın Oxford yakınlarındaki Culham köyünde bir füzyon tesisi kuracağı projeyi birlikte duyurdu.

General Fusion’a göre, inşaat 2022’de başlayacak ve tesisin açılmasının yaklaşık üç yıl sürmesi bekleniyor.

İngiltere Bilim Bakanı Amanda Solloway konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “General Fusion’ın bu yeni tesisi, Birleşik Krallık’ta bir füzyon endüstrisi geliştirme planlarımız için büyük bir destek ve Culham’ın bu kadar modern ve potansiyel olarak dönüştürücü bir projeye ev sahipliği yapmasından heyecan duyuyorum” dedi.

Bezos on yıldan fazla bir süredir General Fusion’ın yatırımcısı ve şirketin son finansman turunda 100 milyon dolar topladı.

Nükleer füzyon hala deneysel bir enerji kaynağı. Modern nükleer santrallerin enerji üretmek için kullandığı nükleer fisyondan farklı. Fisyon, atomların bölünmesini içerirken, iki atom çarpıştığında ve daha ağır bir atom oluşturduğunda füzyon gerçekleşir. Ticari olarak uygun füzyon, teorik olarak fisyondan çok daha fazla zor ve çok daha az radyoaktif yan ürün üretir.

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