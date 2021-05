Jeff Bezos’un Amazon’daki ürün yorumları ortaya çıktı

5 Temmuz 1994'te kurulduğunda çevrimiçi kitap satan bir site olarak karşımıza çıkan Amazon, ilerleyen dönemlerde elektronik araçlar, video oyunları, oyuncak, mobilya gibi ürünleri de bünyesine ekleyerek genişledi.

Dünyanın sayılı milyarderlerinden biri olan kurucusu Jeff Bezos'un site içerisinde ürünlere bıraktıüı yorumlar seneler sonra ortaya çıktı.

Son incelemesini 9 Ağustos 2006'da bir galon Toskana Süt Ürünleri D Vitaminli Süt için yorum bırakan Bezos; “Sütü o kadar çok seviyorum ki doğduğum günden beri içiyorum” yazdı.



17 Mart 2000'de ise üç Oscar ödülü kazanmış Life is Beautiful filmi için övgü dolu bir yorum bıraktı. Bezos, filmin hem komik hem de hüzünlü oluşunu vurgularken “sinematografi de harika, inanılmaz bir renk kullanımı… İngilizce dil seçeneği olsa da Benigni'nin şaşırtıcı oyunculuğunu ve tutkusunu duyabilmeniz için bunun yerine altyazılarla gitmenizi şiddetle tavsiye ederim” yazdı.

Bezos aynı yıl içerisinde farklı bir ürüne daha yorum bıraktı. 7 Eylül 2000'de yorum bıraktığı Canon 18×50 Dürbünleri yaklaşık 20 yıl sonra 1.469 dolara Amazon’da yeniden satışa sunuldu.

Bezos, incelediği tüm ürünler gibi ürüne beş yıldız vermesine rağmen sadece iki küçük şikayeti olduğunu da sözlerine ekledi: “İlk olarak, bu kadar pahalı bir ürün için boyun askısını sizin için önceden takmaları gerekir. Büyük bir sorun değil, ancak müşteri için iyi olurdu. İkincisi, mercek kapaklarının daha kaliteli olmasını ve üniteye takılabilmesini diliyorum ki kaybolmasınlar. Yine, önemli bir şey değil. Bunlar şüphesiz şimdiye kadar kullandığım en iyi dürbünler” diye yazdı.

Dürbün incelemesi, faydalı olarak oy veren 136 kişi ile en popüler olanıydı.

Şu anki serveti 192 milyar dolar olan Bezos, Forbes’a göre 2000 yılında sadece 4,7 milyar dolarlık bir servete sahipti.

Aynı yıl Amazon, 25 milyon aktif müşteri daha kazandı; ancak bir Lehman Brothers analisti, şirketin ertesi yıl nakitlerinin biteceğini ve şirketin hisselerinin yıl sonunda %79 düşüşe neden olacağını tahmin etti.

2000 yılında Bezos, uzay araştırma şirketi Blue Origin’i de kurdu.

KİTABINI BEĞENDİĞİ YAZAR TARAFINDAN ELEŞTİRİLDİ

Bezos’un üçüncü incelemesi, 10 Haziran 2001’de yoğun ve disiplinli adını verdiği The Proving Ground: The Inside Story of the 1998 Sydney to Hobart Race kitabını incelediğinde geldi. Kitap, Amazon’un Kindle Unlimited hizmetine aboneler için ücretsizdi.

Bezos’un bir sonraki incelemesi Cory Doctorow’un büyük fikir romanı olarak adlandırdığı Magic Kingdom’da Down and Out in the Magic Kingdom adlı bilim kurgu romanı için oldu. Roman için beğeni dolu sözler sarf eden Bezos'a rağmen Business Insider, yazar Cory Doctorow’un Twitter’ında Amazon’a yönelik eleştirilerini sürekli olarak dile getirdiğini belirtti.

Ocak ayında uzun bir Twitter yazısında, Doctorow şunları yazdı: “Avrupa’daki birçok Amazon depo işçisi sendikalaşmış olsa da, acımasız, düşük maaşlı, rutin olarak sakatlanan işgücü, bir sendika kurmayı olduğundan çok daha zor hale getiren ABD’nin zayıf çalışma yasaları sayesinde trajik bir şekilde örgütlenmemiş olmaya devam ediyor.”

Bezos’un son incelemesi ve belki de en iyisi Toskana Süt Ürünleri Tam D Vitamini Sütü içindi. Sütü o kadar çok seviyormuş gibi görünüyordu ki, üç yıllık bir inceleme arasından sadece sütü övmek için döndü.

