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Jeff Bezos’un eski eşi öğretmenle evlendi

Dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos'un eski eşi Mackenzie Scott yeniden evlendi. Dünyanın en zengin kadınlarından biri olan Scott, fen bilimleri öğretmeni Dan Jewett ile sürpriz bir nikah kıydı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:52, 08/03/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Jeff Bezos’un eski eşi öğretmenle evlendi

Amazon.com’un kurucusu ve dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Jeff Bezos’un eski eşi MacKenzie Scott sürpriz bir şekilde evlendi.

Yüklü bir tazminat ve nafaka alarak bir anda dünyanın en zengin kadınlarından biri olan Scott’ın Seattle’da fen bilimleri dersi veren Dan Jewett ile evlendiği açıklandı.

Bill ve Melinda Gates ile Warren Buffett’ın kurduğu sivil toplum kuruluşu Giving Pledge’te yer alan duyuru ile Scott’ın evlendiği açıklandı.

Lakeside School’da ders veren Jewett’ın eğitim vermeye devam edeceği kaydedildi.

50 yaşındaki Scott, 53 milyardan fazla gelire sahip olarak Bloomberg Milyarderler Listesi’nde dünyanın en zengin 22’nci insanı olarak konumlanıyor. Scott malvarlığının büyük kısmını bağışlayacağını ve hayır kurumlarını destekleyeceğini söylemişti.

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Yayınlanma Tarihi:11:48,