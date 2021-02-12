Kadınların trafik kazasında yaralanmasının sebebi açıklandı

ABD’nin Virginia eyaleti merkezli Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü’nden (IIHS) bir grup araştırmacı, araç kazalarıyla ilgili araştırmada bir tür cinsiyet yanlılığı olup olmadığını veya vücut tipinin yaralanmalarla bir ilgisi olup olmadığını araştırdı.

Araştırma ekibi, 1998’den 2015’e kadar polis tarafından bildirilen önden ve yandan gerçekleşmiş kazalarda erkek ve kadınların yaralanmalarını analiz etti. Araştırmanın bulguları arasında, önden gerçekleşmiş kazalarda kadınların kırık kemik, sarsıntı veya başka orta derecede yaralanma yaşama olasılığının 3 kat ve akciğerin zarar görmesi ya da travmatik beyin hasarı gibi ciddi bir yaralanma yaşama olasılığının da 2 kat fazla olduğu belirtildi.

DİKKAT ÇEKİCİ VERİLER

Araştırmacılar, kadın ve erkeklerin minivan ve SUV’larda yaklaşık eşit oranlarda kaza yaşadığı, ancak erkeklerin yüzde 60’ı ile karşılaştırıldığında kadınların yaklaşık yüzde 70’inin araçlarda kaza yaşadığı ve kadınların yüzde 5’inden daha azına kıyasla erkeklerin yüzde 20’sinden fazlasının pickuplarda kaza yaşadığı sonucuna ulaştı.

IIHS Taşıt Araştırma Başkan Yardımcısı Jessica Jermakian, “Sayılar, kadınların daha küçük daha hafif arabaları kullandığını ve yan darbe ve önden arkaya çarpışmalarda çarpılan aracı kullanma olasılıklarının erkeklerden daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bunu hesaba kattığınızda çoğu yaralanma olasılığındaki fark önemli ölçüde azalır” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, kadınların bacak yaralanmaları deneyimleme olasılığının erkeklerle karşılaştırıldığında daha yüksek olduğunu bunun da araba güvenliği araştırmacılarının kadınlar ve erkekler arasındaki fiziksel farklılıkları daha fazla hesaba katan çarpışma testi mankenleri oluşturmaya başlamasını gerektirebileceğini belirtti.