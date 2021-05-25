Kanlı Ay tutulması nedir, ne zaman olacak?

2021 yılının en önemli gök olaylarından bir tanesi olarak gösterilen Kanlı Ay tutulması Çarşamba günü gerçekleşecek. NASA’ya göre Tam Ay tutulması sırasında, Ay ve Güneş, Dünya’nın tam ters yönlerinde hizalanması ile oluşuyor.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

NASA’ya göre Tam Ay tutulması sırasında, Ay ve Güneş, Dünya’nın tam ters yönlerinde hizalanıyor.

NASA, “Ay bütünüyle Dünya’nın gölgesinde kalıyor olsa da, bir miktar Güneş ışığı Ay’a ulaşır” diye ekliyor.

Ancak bu Güneş ışığı Dünya’nın atmosferinden geçerken, mavi ışığın büyük kısmı atmosfer tarafından filtreleniyor ve Ay kırmızı görünüyor. Bu nedenle bu olaya “Kanlı Ay tutulması” da deniliyor.

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Kanlı Ay tutulması 26 Mayıs’ta gerçekleşecek.

Greenwich’teki Kraliyet Gözlemevi’nde gökbilimci olan Patricia Skelton’a göre, süper ayı görmek için en iyi zaman 26 Mayıs sabahın erken saatlerinde veya aynı gün akşamın ilerleyen saatlerinde – gün batımından sonra olacak.

KANLI AY TUTULMASI İZLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ay tutulmasını izlemek için aşağıdakilere dikkat etmeniz yeterli.

Hava durumunu kontrol edin, ısıya uygun giyinin.

Ay tutulmasını görebileceğiniz uygun bir konum bulun. Dünya’da gece olduğu kentlerde bu mümkün. Ancak yapay ışıkların ve hava kirliliğinin bulunmadığı taşra, en açık gökyüzüne ve izleme koşullarına sahip.

Kişisel güvenliğinizi ciddiye alın. Karanlıkta yalnız yürümeyin. Arkadaş ve ailenize nerede olduğunuzu haber verin.