Kanser savaşçısı ilk sivil uzay görevinde… En genç insan olacak

Uzaya yapılacak ilk sivil yolculuğun katılımcıları yavaş yavaş şekilleniyor. ABD’li milyarder iş adamı ve pilot Jared Isaacman, ‘Inspiration4’ adlı uzay görevinde yer alacak ikinci kişinin 29 yaşındaki Hayley Arceneaux olduğunu duyurdu.

Memphis’teki St Jude Çocuk Araştırmaları Hastanesi’nde asistan doktor olarak çalışan Arceneaux, uzaya çıkan en genç isim ve ilk kanser savaşçısı olacak.

Yaklaşık 20 yıl önce aynı hastanede kemik kanseri tedavisi gören Arceneaux, hastalığa karşı mücadelesini kazandı. Arceneaux’un diz kapağına ve bacağına protez yerleştirildi. Yıllar sonra aynı hastanede çocuklar için çalışan Arceneaux, uzay görevine seçilmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Arceneaux, “Son 1.5 aydır hayatımın en büyük sırrını gizli tutmaya çalışıyordum. Artık bunu dünyaya duyurabilirim. Bu göreve kadar astronot olma şansım yoktu. Bu görev, fiziksel olarak mükemmel olmayan birine uzay seyahatinin kapılarını açıyor. Birçok insana ilham vereceğiz. Onlara her şeyin mümkün olduğunu göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Aralık ayının sonunda gerçekleşmesi beklenen görev dört gün sürecek. Dünya yörüngesinde dolaşacak roket, SpaceX’in Falcon 9’u olacak. Isaacman’in pilot olacağı görevde Arceneaux’un yanı sıra iki kişi daha seçilecek.

Bu kişiler seçilirken 100 milyon dolarlık bir para toplanması bekleniyor. 100 milyon dolar da kendisi bağışlayacak olan Isaacman, bu paranın St Jude Çocuk Araştırmaları Hastanesi’nde kullanılacağını söyledi.

Göreve katılacak son iki kişinin mart ayında seçileceği belirtiliyor.