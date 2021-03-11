Kasetin yaratıcısı yaşamını yitirdi

Müzik dünyasını dönüştüren en önemli icatlardan olan kasetçaların ve kasetlerin yaratıcısı olan Hollandalı mucit Lou Ottens önceki gün yaşamını yitirdi.

Amsterdam merkezli medya kuruluşu NRC Handelsblad, Ottens’in 94 yaşında yaşamını yitirdiğini aktarırken, ölümün detayı ile ilgili bilgi paylaşmadı.

Plakların hareket halinde dinlenilmesindeki sorunu ilk fark eden isimlerden biri olan ve bu sebeple kasetleri geliştiren Ottens bir süre sonra kasetçalarları da geliştirdi.

Philips bünyesinde, “Yeni ürün geliştirme bölümü”nün başında çalışan ve 1960’larda bu sürece başlayan Ottens, kasetlerin boyutu ve şekli için cep boyutundaki bir kütük kullandı.

“BU KADARINI BEKLEMİYORDUK”

Ottens’in yarattığı icat dünya çapında 100 milyardan fazla satarak bir rekor kırdı. Ottens, 2016’da yayınlanan bir belgeselde, “Bu icadın büyük bir başarıya sahip olacağını biliyordum ama bir devrim yaratacağını tahmin etmiyorduk” ifadesini kullandı.

1970’lerin sonundan 1990’ların sonuna kadar müzik endüstrisini domine eden kaset ve kasetçalar daha sonra bayrağı CD’lere bırakmıştı. Özellikle Sony’nin geliştirdiği Walkman ve benzerli ile birlikte kasetçalarların otomobillerde yer almasıyla kasetler bu döneme damgasını vurdu.

Kasetlerin ardından CD’ler ile ilgili çalışmalarda bulunan Ottens, 1982 yılında ilk CD çaları tanıtmıştı. Ottens o dönemde, “Bildiğimiz geleneksel müzik çalarlar artık kullanım dışı kalacak” demişti.