Kedilerin ruh hallerini anlamak için uygulama geliştirdiler

Kedilerin her zaman acılarını göstermedikleri zaman zaman çok ince olsa da sıkıntıda olduklarına dair ipuçları verdikleri düşünülürken bu duruma çözüm olacak bir uygulama geliştirildi. Uygulama, bir kedinin yüzündeki çeşitli noktaları toplayarak ve haritalamaya çalışıp kedilerin ruh halleri ile ilgili bilgiler veriyor.

Tably, sıkıntıyı tespit etmek için kulak ve baş pozisyonuna, göz daralmasına, ağız gerginliğine ve bıyıkların nasıl değiştiğine bakıyor.

Bir kedinin şaşı gözleri, dışa doğru dönen kulakları veya sıkıca gerilmiş bıyıkları varsa, hem veterinerler hem de kedi sahipleri tarafından kullanılmak üzere oluşturulan FGS’ye göre ağrı veya sıkıntı içinde olması muhtemel.

Tably’e göre; şaşıya yakın gözler, ileriye dönük kulaklar, gevşek ağız ve bıyıklar kedilerin mutlu olduğuna işaret ederken, kulakların belli bir yöne doğru bakması, gözlerin kısılması ve dik, sıkı bir ağız ve bıyık mutsuz ya da acı çektiğine işaret ediyor demek.

DİĞER TÜRLER İÇİN DE UYGULANACAK

Uygulama, yapay zeka şirketi Alta ML ile uyku cihazlarından hayvan sağlığına kadar çeşitli sektörlerde yer alan The Bar G arasındaki ortak bir işbirliğinin sonucu. Uygulama, geliştiriciler tarafından bir dizi kedi görüntüsü gösterilmiş olan makine öğrenimini ve AI’yi kullanıyor.

Eğer uygulama, kedinin tam yüzünün yüksek kaliteli, önden görüntüsüne erişim sağlıyorsa verdiği sonuçların doğruluğu yüzde 97’ye kadar çıkıyor.

Uygulama gelişim aşamasında olmasına rağmen, kedilerinin ameliyattan sonra nasıl olduklarını görmek veya neden saklandıklarını ve sosyalleşmeyi reddettiklerini anlamak için uygulamayı kullanıyor.

Geliştiriciler, teknolojiyi diğer türlere uygulamayı da düşünüyor.