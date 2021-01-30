Kilo vermek bizi neden yaşlı gösterir?

‘Diyet Yüzü’ bir fenomen olarak bilinen durumdur. Bu fenomen için yerçekiminin daha sonraki yıllarda vücuda zarar vererek cildin sarkmasına neden olduğu düşünülüyordu.e Wisconsin Tıp Koleji’nden araştırmacılar, en az on yıl arayla iki kez 19 orta yaşlı gönüllünün CT kafa taramalarını inceledi.

Kilo kaybının ve yerçekiminin cildin sarkması yerine yaşlanma sürecinin hızlanmasına, yanakların sönmesine ve çenelerin ağır görünmesine neden olduğunu buldular. Çalışmanın arkasındaki ekip, keşiflerinin daha iyi yüz germelerine yol açabileceğini de söylüyor ve bir dizi ünlünün neden kilo verdikten sonra on yaş daha yaşlı göründüğünü açıklıyor.

Örnek olarak ise Simon Cowell, Dawn French, Davina McCall, Renee Zellweger, Celine Dion, Lenny Henry ve eski Şansölye Nigel Lawson gibi isimleri paylaştılar.

“YÜZEYE YAKIN YAĞ KAYBI YANAKLARIN SÖNÜK GÖRÜNMESİNE NEDEN OLUYOR”

Wisconsin Tıp Koleji’nden baş yazar Dr. Aaron Morgan şunları söyledi: “Özellikle, derin yüz yağ kaybının üst katmanda olan yağdan desteği kaldırdığını düşünüyoruz. Bu da burundan ağza uzanan nazolabial kıvrımın derinleşmesine neden oluyor. Bu arada yüzeye yakın yağ kaybı yanakların sönük görünmesine neden olur.”

“VÜCUDUN ÜST TARAFINDA DAHA AZ YAĞ OLDUĞU İÇİN YAĞ KAYBI BELİRGİNLEŞİYOR”

Dr. Morgan ayrıca, “Vücudun üst tarafında daha az yağ vardır bu nedenle yağ kaybı daha belirginleşir.” diye ekledi.

Hiçbir estetik operasyon geçirmemiş 46 ve 57 yaşında olan 19 katılımcının göz ve ağız bölgesindeki yağ birikintilerinde değişiklikleri ölçüldü.

Sonuçlar bireyler arasında farklılık gösterse de, “orta yüz yağ hacminde kesin ve ölçülebilir kayıp” gösterdiler. İlk taramadaki yaklaşık 46.50cc’den, takipte 40.8cc’ye düştü (on yıl boyunca yaklaşık yüzde 12.2’lik bir düşüş anlamına geliyor).

“YAĞ YÜZÜ YUKARIDA TUTAN BİR İSKELE GİBİ”

Plastic and Reconstructive Surgery dergisinde yayınlanan çalışma, yağın etkili bir şekilde yüzü yukarıda tutan bir iskele gibi olduğunu gösteriyor. Dr. Morgan, “Bulgularımızın, plastik cerrahların gençlerin yüz yağ dağılımını yeniden yaratmak amacıyla yüz gençleştirme için daha doğal yaklaşımlar tasarlamasına yardımcı olacağını düşünüyoruz” dedi. Morgan söylediklerine ek olarak, “Belki de yüz yaşlanmasının arkasındaki gerçek suçlu yağ kaybıdır.” diye ekledi.