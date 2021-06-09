Tiktok’ta konuşmadan fenomen olan 68 milyon takipçili kişi: Khaby Lame

Sosyal medya uygulamalarından olan Tiktok'ta video çeken Khabane Lame, son zamanlarda gerek Türkiye'de gerek uluslararası alanda ismi oldukça duyulmaya başlandı. Tiktok'ta takipçi sayısı anbean artarken en son ki verilere göre takipçi sayısı 68 milyonu geçti.

İşten kovuldu fenomen oldu

Sosyal medyada Khaby olarak bilinen Lame Khabane, 21 yaşında ve İtalyan uyruklu bir Senegalli. Koronavirüs, İtalya'da etkisini göstermeye başladığında işten çıkartıldı. Klasik sade bir hayatı olan Khaby'nin toplu konut açıklaması ise dikkat çekici oldu. Toplu konutta yaşamaktan son derece keyif aldığını söyleyen fenomen yıldız, “Toplu konut her şeyimi borçlu olduğum bir yer. Bana eğitimi öğrettiler ve birçok bağ geliştirmeme izin verdiler” açıklamasında bulundu. İşten çıkartıldıktan sonra ailesinin ısrarla iş ara söylemlerini reddeden Khaby, Tiktok'ta video çekmeye başladı. Ancak diğer videolardan farkı, sessiz olmasıydı.

Video içeriklerinde neyi dikkate alıyordu?

Khaby, komik kısa videolarıyla ün kazandı. Bir zamanlar yararlı olduğunu düşündüğümüz saçma sapan video içerik hilelerini kaldırma fikrini ortaya attı. Bu fikir ile büyük ses getirdi. Video içerik üreticileriyle hiç konuşmadan kendince eleştiren Khaby'nin bu formatı dikkat çekmesi birçok insanın takipçi olmasına sebep oldu.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'ten Instagram paylaşımına yorum geldi

Khaby, Tiktok'ta Mark Zuckerberg'in Instagram takipçi sayısıyla kendisininkini karşılaştırdı. 11 Mayıs 2021 tarihinde videoyu Tiktok ve Instagram'da paylaştı. Zuckerberg'ten o videoya yorum geldi!

Bu gönderiyi Instagram’da gör Khaby Lame (@khaby00)’in paylaştığı bir gönderi

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