Kripto sanat eseri sattı, 10 milyon dolar vergi ödeyecek

Şimdiye kadar satılan en yüksek fiyatlı dijital sanat eseri olarak dikkatleri çeken Everdays: The First 5000 Days, şimdide satış sonrası sanatçının ödeyeceği vergi miktarı ile konuşuluyor.

Wikelmann'ın 5000 günden fazla sürede yaptığı eser 69 milyon dolara satılarak dünyanın en yüksek fiyatlı dijital sanat eseri olmuştu. Ancak Wikelmann, bu satış sonrası ödeyeceği vergiden habersizdi. 10 milyon dolar vergi ödemesi konuşulan Wikelmann ile NFT’lerin vergilendirilmesi ile ilgili bilgi eksikliğini de ortaya çıkardı.

Gelir İdaresi, NFT’lerin alım satımını yatırım kazancı olarak gördüğü için, sermaye kazancı vergisine tabi tutuyor. Bununla birlikte, NFT’ler tahsilat olarak kabul edildiğinden, %28 gibi yüksek bir oranla vergilendiriliyorlar. Ayrıca, NFT alıcılarının ve satıcılarının, NFT’yi satın almak için kullandıkları kripto para biriminin nasıl vergilendirileceğinin de farkında olmaları gerekiyor. Çoğu kripto sanat eseri, dijital para birimleri kullanılarak satın alınıyor. Kripto para birimleri, başlangıçta satın alındıklarından bu yana ne kadar değer kazandıklarına ve alıcının dijital para birimini ne kadar süreyle elinde tuttuğuna bağlı olarak bir sermaye kazancı vergisine de tabi.

Alıcı, kripto para birimini bir yıldan fazla tutarsa, uzun vadeli bir sermaye kazancı vergisine tabi oluyor. Uzun vadeli sermaye kazançları, 40.000 ile 441.000 dolar arasında kazananlar için %15 ve bu tutardan daha fazla kazananlar için %20 oranında vergilendiriliyor. Dijital varlığın bir yıldan daha kısa bir süre elde tutulması, vergi mükellefi için efektif vergi oranına dayanan kısa vadeli bir sermaye kazancı yaratacaktır.

Bu durumda NFT alıcıları ve satıcıları; bir dijital para birimi kullanarak bir NFT satın alırken, başka bir NFT için bir NFT satarken, bir kripto para birimi için bir NFT satarken ve aynı zamanda ürünü alıp ABD’ye geri satmak için kullanılan kripto para birimini dönüştürürken dolar bazında vergilendirilecekler.

CoinTracker’ın vergi strateji başkanı Shehan Chandrasekera, CNBC’ye yaptığı açıklamada; gelişmekte olan NFT piyasası söz konusu olduğunda pek çok kişinin vergi zamanında sürpriz yaşayacağını belirtirken, bu konuda faaliyet gösteren çoğu kişinin karşılaşacağı ağır vergi ücretini muhtemelen bilmediğini söyledi.