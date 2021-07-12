Kritik gün yaklaşıyor: Herkes AB’nin açıklamasını bekliyor

Tasarılar, onaylanması halinde dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan AB’nin sera gazı emsiyonlarını 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine kıyasla %55 azaltma hedefine ulaşmasını sağlayacak.

Çarşamba günü açıklanacak olan “Fit for 55” adlı tasarı paketi AB’nin 27 üye ülkesi ile Avrupa Parlamentosu arasında muhtemelen aylarca müzakere edilecek.

Bilim insanları felakete yol açacak iklim değişikliklerini önlemek için dünya genelinde net sera gazı salımının 2050 yılına kadar sıfıra indirilmesinin zorunlu olduğu görüşündeler.

Aralarında dünyanın en çok sera gazı salımı yapan iki ülkesi ABD ve Çin’in de bulunduğu gelişmiş ekonomiler net sıfır emisyon hedefini kabul ettiler.

Ancak gelişmiş ekonomiler arasında ilk olarak Avrupa Birliği çevreyi daha az kirleten politikaları kanun ve düzenlemelerin bir parçası haline getiriyor olacak. Tasarı, gelecek 10 yıl içinde AB’deki 25 milyon şirket ve yaklaşık 500 milyon bireyin çevreyi daha az kirleten ürün ve hizmetleri alabilmesini sağlayacak.

“EN ZOR HEDEF EMİSYON AZALTMAK”

AB’nin iklim politikalarının bazılarını geliştiren eski üst düzey bürokratlardan Jos Delbeke, “Herkesin bir hedefi var. Ancak en zor olan, bu hedefleri politikalara dönüştürerek emisyonları gerçekten azaltmak” dedi.

AB 2019 yılında emisyonların 1990 seviyelerine kıyasla %24 düşmesini sağlamıştı. Avrupa Komisyonu, enerji, sanayi, ulaşım ve bina ısıtması alanlarını ilgilendiren 12 tasarı teklifinde bulunacak.

Avrupa’da elektrik üretiminde ortaya çıkan sera gazı hızla azalıyor olsa da ekonominin diğer alanlarında benzer düşüşler sağlanamadı.

Ulaşım tek başına AB sera gazı salımının dörtte birini oluşturuyor. Üçte biri ise sanayi tesisleri ve mesken binalardan çıkıyor. Tasarılar tüketicilerin çevreyi daha az kirletenler ürün ve hizmetleri satın almasını özendirmeyi amaçlıyor.