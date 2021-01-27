Küfretmek, söylerken utansan da içini rahatlatıyor

Bilim insanları bu defa küfür ve küfür etmenin etkilerini araştırdı. Çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Küfür, yoksulluğun dili olarak görülse de araştırmacılar, iyi eğitimli insanların, daha küçük bir kelime dağarcığına sahip olanlara göre küfür sözcükleri bulmada daha iyi olduğu ortaya çıktı.

İnsanlar duygularını ifade etmek için küfür kadar güçlü kelimeleri seçerken, sağ beyni yani ‘yaratıcı” beyni harekete geçiriyor. Bu da kişiyi daha yaratıcı hale getirebiliyor.

“KÜFRETMENİN AVANTAJI ÇOKTUR!”

40 yılı aşkın süredir küfür üzerine çalışan Massachusetts Liberal Sanatlar Koleji’nde fahri psikoloji profesörü Timothy Jay, CNN’e şunları söyledi:

“Küfür etmenin avantajları çoktur. Küfür etmenin faydaları son yirmi yılda, beyin anatomisini incelemek için çok daha iyi teknolojinin yanı sıra beyin ve duygu üzerine yapılan birçok araştırmanın sonucu olarak ortaya çıktı.” dedi.

Jay, New York Times’a verdiğ mülakatta ise, “Küfür sanatıyla ilgili bir dizi çalışma yaptık ve bu tür bir dili kullanmanın evrimsel bir avantajı olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Dilin, ‘kelime dağarcığı yoksulluğu’ olduğuna dair bir efsane vardı, ancak Jay, 2015’te yaptığı bir çalışmada bu fikri bir kenara bıraktı. Çalışma, katılımcının verilen bir harfe dayalı kelime üretme yeteneğini test etti. Sonuçlar hayvan isimleriyle birlikte en çok kelimeyi formüle edenlerin de en çok küfür kullandığını gösterdi.

GERÇEK DUYGULARI İFADE ETMEK İÇİN KULLANILIYOR

Uluslararası bir ekip tarafından 2017 yılında yapılan bir çalışmada, küfürlerin genellikle kişinin gerçek duygularını ifade etmek için kullanıldığı bulundu. Ekip, küfür edenlerin bireysel ve toplum düzeyinde dürüst olduğunu belirledi. Jay, The New York Times’a, insanların yemin edenleri daha dürüst olarak gördüklerini çünkü gerçeği anlatanların doğrudan konuya geldiğini ve ne söyleyeceklerini düşünmediğini ifade etti.

“Küfür Etmek Sizin İçin İyi” kitabının yazarı Emma Byrne, CNN’e, beyninin sağ tarafında felç geçiren bir hastanın, bu dili tamamen kullanmış olsa bile küfretmeyi bırakacağını söyledi.

ACI EŞİĞİNİ DE ARTIYOR

Küfür, daha fazla acıya dayanmamızı sağlayarak bize süper güçler veriyor gibi görünüyor. Keele Üniversitesi Psikoloji Fakültesi’nden araştırmacılar, küfür etmenin ‘ağrıyı azaltıcı bir etkisi’ olabileceğini belirledi.

Gönüllüler, tabu olarak gördükleri kelimeyi tekrarlarken ellerini olabildiğince uzun süre buzlu suya batırdılar.

Araştırmacılar, küfrederken ellerini daha uzun süre buzlu suda tutabildiklerini ve küfür ile ağrı toleransının artması arasında bir bağlantı kurduklarını buldular.

AKRANLARINIZDAN DAHA AZ ZEKİ GİBİ GÖSTEREBİLİR

Farklı bulgular da var. Southern Connecticut Eyalet Üniversitesi’nden iki araştırmacı küfür etmenin sizi sahtekar ve akranlarınızdan daha az zeki gibi gösterebileceğini düşünüyor. Araştırmacılar, küfürlü dilden rahatsız olmayanların bile, küfür etmeyenlere göre küfür konusunda daha düşük görüşlere sahip olduğunu buldu.

Zeka ve güvenilirlikten yoksun olmanın yanı sıra, kötü ağızlı bireyler de daha az sevilen ve daha saldırgan olarak değerlendirilir. Bu bulgular, küfür etmenin ‘güzellik bakanın gözündedir’ sözüne benzediğini gösterebilir.