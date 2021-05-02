Las Vegas’ta Buz Devri’nden kalma bir at fosili bulundu

İşçiler, havuz yapımı sırasında 14.000 yıl öncesine ait olabilecek kemikler buldular. Geçen hafta Matthew Perkins, arka bahçesinde bir havuz inşa etmek için çalışmalara başladığında beklenmedik bir keşif yapıldı: Toprağın beş fit derinliğinde gömülü kemikler.

Ustabaşı birkaç gün sonra Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı'ndan memurlar ve olay yeri müfettişleriyle birlikte geldi. Kemiklerin insan olamayacak kadar büyük olduğunu belirlediler. Keşif için paleontologları, müzeleri ve üniversiteleri aramaya başlayan Perkins'in telefonlarına kimse cevap vermedi.

BUZ DEVRİ’NE AİT ÇIKTI

Sonunda Nevada Bilim Merkezi’nde paleontolog olan Joshua Bonde ile bağlantı kurmayı başaran Perkins, kemikleri görmesi için Bonde'yi davet etti. Bir atın çenesi, kürek kemiği, sağ ön ayağı ve saçlarından oluşan kalıntıları inceleyen Bonde, kemiklerin 6.000 ila 14.000 yaşında olduğunu tahmin ettiğini belirtti.

Bölgede iki at türünün dolaştığına inanılıyor ve kemiklerin, 2.6 milyon yıl önce başlayan ve yaklaşık 11.700 yıl öncesine kadar süren bir dönem olan Buz Devri’nden olabileceği düşünülüyor.

ZENGİN BİR ALAN

Bonde, Buz Devri sırasında sulak bir alan olan Nevada’da fosil bulmanın yaygın olduğunu söyledi. Perkins’in evinin yakınındaki Tule Springs Fosil Yatakları, 2014 yılında Milli Park Servisi tarafından kuruldu ve Kolomb Mamutu, soyu tükenmiş atlar, develer ve bizonlar da dahil olmak üzere Buz Devri’nden önemli paleontolojik kaynaklar açısından oldukça zengin bir alan.

Bonde; keşfin, başkalarının bahçelerinde fosil bulma olasılığına daha fazla dikkat çekeceğini umduğunu söylüyor: “Fosiller siyasi sınırları önemsemiyor. Topraktaki bu fosiller vadinin dört bir yanına dağılmış durumda ve insanlar on yıllardır bu konuda gelişiyorlar. Daha fazlasının bulunması sadece an meselesi.”

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