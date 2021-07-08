LGBT hesaplarını platformdan silen WeChat, Çin’i ikiye böldü

Çoğunluğu üniversite öğrencileri tarafından yönetilen düzinelerce hesap salı gecesi platformdan silindi. Hesapların silinmesiyle beraber LGBT topluluğu için çevrimiçi destek dalgası oluştu.

Çarşamba günü LGBT öğrenci grupları, WeChat hesaplarının kaldırılmasına yanıt olarak, açıklamalar yayınladılar. Gruplar, LGBT ve cinsiyet eşitliğini savunmaları ve kampüsteki öğrencilere destek sağlamalarıyla tanınıyor.

Fudan Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Faaliyetlerimiz kapanma nedeniyle durmayacak. Aksine, bu fırsatı topluma odaklanmaya devam ederek yeniden başlamak, cesaret ve sevgiyi kucaklamak için kullanmayı umuyoruz” denildi.

WeChat’in kısıtlaması tepkiler toplarken, bazı sosyal medya kullanıcılarından da destek gördü. Weibo’da bir kullanıcı, “LGBT topluluğu sessizce kendi işini yaparsa umurumda değil, ama neden bu gruplar aracılığıyla ideallerini yüzüme vurmaya devam etmek zorundalar? Onları kapatmak en doğrusu” dedi.

Çin 1997’de eşcinselliği suç olmaktan çıkardı, ancak LGBT topluluğu ülkede ayrımcılığa maruz kalmaya devam ediyor.

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