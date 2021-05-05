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Mark Zuckerberrg Hawaii’de yine arsa satın aldı: 53 milyon doları gözden çıkardı

Facebook'u kurarak dünyanın en zengin insanlarından biri olan Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'in Hawaii tutkusu bitmiyor... Bir süredir Kauai'de arsa alan çiftin en son bir süre önce 53 milyon dolara yaklaşık 2.4 milyon metrekarelik bir arazi satın aldığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:32, 05/05/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Mark Zuckerberrg Hawaii’de yine arsa satın aldı: 53 milyon doları gözden çıkardı

Bir süredir Hawaii’ye yatırım yaparak ada halkının huzurunu bozan Mark Zuckerberg’in bölgedeki arazisini genişlettiği ortaya çıktı… Bir süredir Kauai’de çok sayıda arazi satın alan Zuckerberg’in bir süre önce yaklaşık 2.4 milyon metrekarelik bir arazi için 53 milyon dolar (yaklaşık 441 milyon TL) ödediği açıklandı.

Çiftin bölgeden çok geniş arazi satın alması bölge halkının tepkisini çekerken çiftin özellikle Lepeuli olarak da bilinen halk plajına yakın bir yerden arazi satın aldığı belirtildi. Çiftin bölgede yaşamak istediği belirtilirken, ikilinin bölgeye zarar verme ya da yeni bina inşa etme gibi bir planı olmadığı da vurgulandı.

Çiftin özellikle pandemi döneminde iyice Hawaii’ye yerleştiği açıklandı.

121 milyar dolarla dünyanın en zengin beşinci çifti olan Chan ve Zuckerberg, 2014 yılından beri Kauai’de konut sahibi. North Shore’da geniş bir arazi aldıktan sonra çift 2016 yılında komşularıyla davalık olmuştu. Zuckerberg çifti dev arazinin etrafına yaklaşık 2 metrelik duvar örmüş ve bu durum komşuların tepkisini çekmişti.

Normalde Facebook’un merkezinin olduğu California Palo Alto’da yaşayan Zuckerberg çifti corona virüsü salgını süresince ağırlıklı olarak Hawaii’de yaşamaya başladı.

 

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Yayınlanma Tarihi:08:14,