Mars’ta aktif volkanlar olabilir

Kızıl Gezegendeki çoğu volkanik hareket 3 ila 4 milyar yıl önce meydana geldi ve şimdiye kadar, Mars’ın hala volkanik olarak aktif olabileceğini gösteren hiçbir kanıt yoktu.

Araştırmacılar, Mars yörüngesindeki uydulardan gelen verileri kullanarak, daha önce bilinmeyen bir volkanik birikinti keşfettiler.

Araştırmayı Arizona’da doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapan ve şu anda Gezegen Bilimi Enstitüsü’nde araştırma bilimcisi olan David Horvath araştırma sonucunda ortaya çıkan bulguları şu şekilde değerlendirdi: “Bu, Mars’ta belgelenmiş en genç volkanik yatak olabilir.”

DİĞER VOLKANİK PATLAMALARA BENZEMİYOR

Ay ve Gezegen Laboratuvarı’nda doçent ve çalışmanın kıdemli yazarı olan Jeff Andrews-Hanna, “İlk fark ettiğimizde, bunun özel bir şey olduğunu biliyorduk. Bölgede veya aslında tüm Mars’ta bulunan hiçbir şeye benzemiyordu ve Ay ve Merkür’deki daha eski volkanik patlamaların yarattığı özelliklere çok benziyordu” dedi.

Elysium Planitia adı verilen bölgede görülen volkanik patlama, İzlanda’daki son patlamalara benzer özellikler taşıyor. Aslında Mars’ta çok sayıda patlayıcı volkanizma örneği elde edildi ve bunlar uzun zaman önce ortaya çıktı. Ancak son keşfedilen volkanik hareket diğerlerinden daha farklı özellikler taşıyor.

YAŞAYAN BİR GEZEGEN

David Horvath, “Bu patlama, Mars’ın atmosferine 6 mil kadar yükseklikte kül püskürtebilirdi. Bu tür çökeltilerin daha yaygın olması ancak aşınmış veya gömülmüş olması olası” dedi.

Andrews-Hanna, bölgenin günümüz depremlerinin merkez üssüne, en son su taşkınlarına, en son lav akışlarına ve şimdi daha da yeni bir patlayıcı volkanik patlamaya ev sahipliği yapmasının dikkat çekici olduğunu söyledi.

Andrews-Hanna; “Bu çalışmada açıklanan volkanik yatak, Mars’ın soğuk, hareketsiz bir dünyadan uzak olduğunu gösteriyor. Ve tüm bu veriler aynı hikayeyi anlatıyor gibi görünüyor. Mars ölmedi” dedi.

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