Matrix tarzı bileklikler insanların enerjisinden şarj olacak

Colorado Boulder Üniversitesi’nden bilim insanları vücut ısısını toplayan ve enerjiye dönüştüren çevre dostu bir bileklik yarattı.

Science Advances dergisinde yayınlanan araştırmaya göre teknoloji severler, ısıyı elektrik enerjisine dönüştüren termoelektrik çipler içeren esnek bir yüzük veya bilezik takarak kendi saatlerini veya spor takip cihazlarını çalıştırabilecek, şarj edebilecek.

Yazar Jianliang Xiao, Thomson Reuters Vakfı’na yaptığı değerlendirmede, “Bu sistem yani termoelektrik cihazlar, giyilebilir cihazlara sürekli güç sağlayabilir ve gelecekte potansiyel olarak pillerin yerini alabilir” dedi. Ayrıca yazar bu sistem sayesinde geri dönüştürebilir maddenin fazlalığına da dikkat çekti.

BİR SANTİMETREKARE CİLT BİR VOLT ENERJİ

Cihazlar, kaplanan cildin her santimetrekaresinden yaklaşık 1 volt enerji üretebilir.

Xiao, üretilen güç miktarını artırmak ve seri üretime izin vermek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, cihazların 5 ile 10 yıl içinde satışa sunulabileceğini söyledi.

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