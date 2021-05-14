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Meksika’da 73 milyon yıl önce yaşayan farklı bir dinozor türünün kalıntılarına rastlandı

Paleontologlar, yırtıcıları korkutmak ve eşleri cezbetmek için 73 milyon yıl önce yaşamış güçlü sesler yayan bir konuşkan dinozor türü ortaya çıkardılar.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:26, 14/05/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Meksika’da 73 milyon yıl önce yaşayan farklı bir dinozor türünün kalıntılarına rastlandı

Tepeli yaratık  (tlatolophus galorum) adı verilen dinozor, Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü uzmanları tarafından kuzeydoğu Meksika’da General Cepeda yakınlarında bulundu.

Araştırmacılara göre, tlatolophus galorumun kuyruğu ilk olarak 2013 yılında bulundu, sonraki kazılar dinozorun kafatasının yaklaşık %80’ini, 1.3 metre uzunluğundaki tepesini ve uyluk kemiği dahil kemiklerini ortaya çıkardı.

Meksika Ulusal Üniversitesi’nden Ángel Ramírez-Velasco, “Tepesini bulma umudumuzu kaybetmiş olsak da kuyruğu bulduktan sonra yerin altını kazmaya devam ettik. Ve sürpriz bir şekilde uyluk kemiği, kürek kemiği gibi kemikleri bulmaya başladık” dedi.

Tepe ve burnun analizi, tlatolophus galorumun bölgeden elde edilen diğer ördek gagalı dinozorlardan farklı olduğunu gösterdi. Araştırmacılar; “Düşük frekanslı sesleri işitme kapasitesine sahip kulakları olduğunu biliyoruz, bu nedenle barışçıl ama konuşkan dinozorlar olmalılar” dedi.

Ekip, dinozorun son derece iyi korunduğunu da söyledi.

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