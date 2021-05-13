Mental sağlık girişimleri 2021’de 1,9 milyar dolarlık rekor bir artış sağladı

Dealroom verilerine göre, mental sağlık girişimleri, 2021’de şimdiye kadar 1,9 milyar dolardan fazla gelir elde etti ve bu rakam 2020’de elde edilenin oldukça üstünde. CB Insights’tan alınan verilere göre de mental sağlık girişimleri için ayrılan finansman geçen yıla göre %14 artarak %64’e çıkmış durumda. Bu oranda Lyra, Modern Health ve Ginger gibi ABD şirketlerin son anlaşmalarındaki rakamlar da önemli rol oynuyor.

Özellikle pandemiyle beraber hem bireysel hem de kurumsal alanlarda mental sağlık için yeni arayışlara girildiği gözlemleniyor. Hatta ruh sağlığını dengeleyebilmek için iş yerleri de çözümler üretmeye başladı. Örneğin çalışanların mental sağlığını destekleyen Londra merkezli Spill, rekor sayıda yeni kayıt aldı.

PANDEMİ ETKİSİ

İşverenlerin uzaktan çalışanlara daha fazla destek sağlamaları gerektiğini anlamalarıyla beraber, terapi temelli uygulamalar ön plana çıktı.

Londra merkezli Ada Ventures fonu kurucusu ve Spill’de bir yatırımcı olan Check Warner, Insider’a verdiği demeçte, “COVID-19 salgını, daha iyi ve daha erişilebilir, uygun fiyatlı akıl sağlığı hizmetlerine olan büyük ihtiyacı vurguladı. Aynı zamanda dijital teknolojilerin benimsenmesini de hızlandırdı” dedi.

Warner sözlerine şu şekilde devam etti: “İnsanlar yüz yüze hizmetlere erişemedikleri için farklı çözümler aradılar ve teknolojiden yararlandılar. Ayrıca pandeminin artan travması ve evden çalışma, akıl sağlığı girişimleri için büyük bir fırsat yarattı. Çok uzun süredir göz ardı edilen bu sorunun ele alındığını görmek cesaret verici.”

Felix Capital’in ortağı ve Londra akıl sağlığı girişimi Unmind’in yatırımcısı Antoine Nussenbaum, Insider’a verdiği demeçte, “Eskiden bir tabu olan şey artık hem sosyal hem de iş yerinde önemli bir noktada. Zamanla çok daha fazla sonucu olabilecek stres veya kaygı gibi sorunları tespit etmek için uygun şekilde desteklenmeyi ve eğitilmeyi hak ediyoruz. Teknoloji, bu yolculukta bizi desteklemek için merkezi bir rol oynayacak.”

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