Musk: İnsanoğlu Mars’a hiç gidemeyecek!

ABD’deki ve dünyanın dört bir yanındaki SpaceX hayranları, firmanın Perşembe günü ilk test uçuşunu gerçekleştirecek roket prototipi Starship SN9’u görmek için hazırlandı. Ancak görülen tek şey, fırlatma rampasında duran devasa roketti.

Görevin durdurulmasının ABD Federal Havacılık Dairesi’nden kaynaklandığı anlaşıldı.

CEO Elon Musk, uzay fırlatmalarıyla ilgili kuralları nedeniyle , Federal Havacılık İdaresi’ne (FAA) tepki gösterdi.

Twitter’daki hesabından gönderdiği mesajla FAA’i eleştiren Musk şu ifadeleri kullandı:

“İyi olan uçak bölümünün aksine, FAA uzay bölümü temelde bozuk bir düzenleyici yapıya sahip. Ortaya koydukları kurallar, birkaç hükümet tesisinden yılda sadece bir avuç yapılabilir fırlatma anlamına geliyor. Bu kurallar altında insanlık asla Mars’a ulaşamayacak”

FAA: “SPACEX’LE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bu mesaj, Musk’ın SpaceX’in uçuş testi için FAA’den izin alamadığı şeklinde değerlendirildi. FAA’den ise, DailyMail’a şu açıklama gönderildi: “Bir sonraki test uçuşunu onaylamadan önce olağanüstü güvenlik sorunlarını çözmek için SpaceX ile çalışmaya devam edeceğiz.“

NEDEN RAMPADA PATLAYAN ROKET OLABİLİR

FAA tarafından açıkça belirtilmese de gecikme, Musk’ın “harika bir test” dediği, fırlatma rampasında patlayan Starship SN8’in önceki test uçuşundan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Ne olursa olsun, SpaceX’in SN9’u gökyüzüne göndermeden önce FAA’dan onay alması gerekecek, ancak firma Pazartesi günü başka bir girişim için çalışıyor. Starship SN9, havada yaklaşık 10 km yükselip, aerodinamik bir iniş ve manevra yapacağını gerçekleştirecek ilk test uçuşu için tüm bu hafta fırlatma rampasında bekledi. Aynı bekleme SN8’inde başına aralık ayında gelmişti.

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