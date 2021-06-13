NASA Ay’a ilk kadını taşıyacak dev roketleri bir araya getirdi

Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nde NASA mühendisleri, fırlatma konfigürasyonunda bulunan üç temel unsuru ilk kez bir araya getirdi. 65 metrelik dev ana roket, Cuma günü iki küçük güçlendirici roketin ortasına indirildi.

İLK UÇUŞ İNSANSIZ

Artemis görevi kapsamında dev roketler (Uzay Fırlatma Sistemi-SLS), Orion kapsülünde diğer astronotlarla birlikte ilk kadın astronotu Aya götürecek.



Ancak bu yıl yapılacak Artemis 1 görevinde uzay gemisinde astronot bulunmayacak çünkü mühendisler, insanlı uçuşlardan önce hem roketlerin (SLS) hem de kapsülün (Orion) entegre testini gerçekleştirecek. 2022 yılında yapılacak Artemis 2 görevi astronotlu test uçuşu olacak. Artemis 3 ise 2023 yılında astronotları, Aya götürecek ve her yıl bu uçuş tekrarlanacak.

APOLLO’NUN İKİZ KIZ KARDEŞİ ARTEMİS

NASA, 7 Aralık 1972 yılında Apollo görevi kapsamında Aya son insanlı uçuşunu gerçekleştirmişti. NASAnın ikinci Ay görevi, adını Yunan mitolojisinde Apollo’nun ikiz kız kardeşi Artemis’ten aldı.

Artemis programı çerçevesinde NASA, Ay’ın yüzeyini daha fazla keşfetmek için ilk kadını Aya götürecek.

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