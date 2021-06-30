NASA: Evrende yalnız değiliz

Nelson’ın incelediği ABD istihbaratının tanımlanamayan hava olayları (UAP) hakkındaki son rapor, 140’tan fazla UAP görüldüğünü doğruladı ve bazı milletvekilleri nesnelerin potansiyel olarak ulusal güvenlik tehdidi oluşturan yabancı düşmanlar tarafından kontrol edilebileceğine dair endişelerini dile getirdi.

1986’da uzay mekiği Columbia’da uçan, ardından da senatör olarak görev yapan 78 yaşındaki Bill Nelson CNN’e verdiği demeçte, bilim insanlarını potansiyel açıklamaları araştırmaya ve kendisine rapor vermeye yönlendirdiğini söyledi.

EĞER DÜŞMANLARIMIZA AİT BİR TEKNOLOJİYSE ENDİŞELENMELİYİZ

Nelson sözlerine şu şekilde devam etti: “Evet, gizli raporu gördüm. O donanma pilotlarının ne gördüklerini bilmiyoruz. Bir şey gördüler, takip ettiler, radarlarını buna kilitlediler, ama ne olduklarını bilemiyoruz. Ve bu manzaraların 140’tan fazla olduğunu söyleyebiliriz. Doğal olarak bilim insanlarımızdan bilimsel açıdan herhangi bir açıklama olup olmadığını araştırmalarını istiyorum ve raporlarını bekliyorum”

Nelson, tanımlanamayan hava olaylarının düşmanlara ait olabileceğine de dikkat çekti: “Donanma pilotlarıyla konuştum ve orada açıkça bir şeyler olduğunu hissediyorum. Mutlaka dünya dışı bir varlık olmayabilir, ancak bazı düşmanlarımızın sahip olduğu bir teknolojiyse endişelensek iyi olur.”

YALNIZ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNMÜYORUM

Eski astronot insanların bu konuda bilgi almak istediğini vurgulayarak şu sözleri söyledi: “’Star Trek’ten beri, insanların kozmosta ne olduğunu öğrenmek için can attığını biliyorsunuz. Yalnız mıyız? Şahsen ben yalnız olduğumuzu düşünmüyorum. Evren o kadar büyük ki, evrenin başladığı zaman 13 buçuk milyar yıl önce. İnsanlar bu tür bilgilere aç ve biz de aramaya devam edeceğiz.”

Nelson ayrıca; James Webb Uzay Teleskobu’nun bu yıl içinde fırlatılmasının, gerçekliği ortaya çıkarmada önemli bir rol oynayacağını da sözlerine ekledi.

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