NASA, Mars’tan muhteşem bulut görüntülerini yayınladı

Görüntüler sadece çarpıcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda Curiosity ekibine de yeni bilgiler sağlıyor.

Bulutlar, gezegen yüzeyinin yaklaşık 60 km yukarısında geziniyor ve su buzundan oluşuyor. NASA, yüksek irtifadaki bulutların muhtemelen donmuş karbondioksitten veya kuru buzdan yapıldığını söylüyor.

Curiosity, hem siyah beyaz hem de renkli görüntüler sağladı; siyah beyaz fotoğraflar, bulutların dalgalı ayrıntılarının daha net görülmesini sağladı.

Gezginin yakaladığı renkli fotoğrafları ise NASA şöyle tanımlıyor:

“Gün batımından hemen sonra görüntülenen buz kristalleri, solan ışığı yakalayarak kararan gökyüzünde parlıyormuş gibi görünmelerine neden oluyor. ‘Noctilucent’ (Latince; gece parlayan) bulutları olarak da bilinen bu alacakaranlık bulutları, kristallerle doldukça daha parlak hale geliyor.”

Curiosity ayrıca sedef bulutların görüntülerini de yakaladı. Colorado, Boulder’daki Uzay Bilimleri Enstitüsü’nden Mark Lemmon, NASA’nın gönderisinde bu renklerin neredeyse aynı boyuttaki bulut parçacıklarından geldiğini söyledi. “Bu, genellikle bulutlar oluştuktan ve hepsi aynı hızda büyüdükten hemen sonra oluyor” diye açıkladı.

Lemmon, bu bulutlarda ortaya çıkan renklere hayret ettiğini söyledi; “Kırmızılar ve yeşiller ve maviler ve morlar… Mars’ta bu kadar çok renkle parlayan bir şey görmek gerçekten harika.”

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