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NASA paylaştı: ISS’ten Kutup Işıkları

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS), Hint Okyanusu üzerindeki Kutup Işıkları'nı (Aurora australis) fotoğrafladı.

SOZCU.COM.TR
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NASA paylaştı: ISS’ten Kutup Işıkları

ISS, yaptığı açıklamada “Aurora australis, Asya ve Antarktika arasındaki Hint Okyanusu üzerindeki istasyondan bu manzaralarda muhteşem” ifadelerini kullandı.

NASA ise “Aurora australis, Uluslararası Uzay İstasyonu Asya ve Antarktika arasında güney Hint Okyanusu’nun 271 mil üzerinde yörüngede dönerken Dünya atmosferi boyunca akıyor” dedi.

Kutup Işıkları olarak bilinen Aurora australis, Dünya’nın manyetik alanı ile Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucunda ortaya çıkan gökyüzü olayıdır.

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