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NASA, Perseverance için yeni bir teknoloji geliştirdi

NASA'nın gezgini Perseverance yeni geliştirilmiş bir otomatik navigasyon sistemi olan AutoNav'ı kullanarak ilk otonom sürüşünü gerçekleştirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:48, 04/07/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
NASA, Perseverance için yeni bir teknoloji geliştirdi

NASA’ya göre AutoNav, selefi Curiosity’den daha güçlü tekniklerle donatıldı. Bu özellikler, önündeki arazinin 3D haritalarını oluşturma, tehlikeleri belirleme ve engellerin etrafındaki rotaları planlama gibi yetenekleri içeriyor. Bu da Perseverance’ın daha doğrudan rotaları kullanabileceği ve çok daha yüksek hızlarla seyahat edebileceği anlamına geliyor.

Perseverance’in saatte 120 metre hıza ulaşabileceğini bildirdi. Bu, saatte 66 fit’e ulaşabilen Curiosity’den yaklaşık altı kat daha hızlı.

DAHA HIZLI VE DAHA UZAĞA GİDEBİLİYOR

JPL’nin (Jet Jet Propulsion Laboratory) gezici planlama ekibinin bir parçası olan mobilite lideri Michael McHenry, “AutoNav’ı dört veya beş kat hızlandırdık. Curiosity’nin gösterdiğinden çok daha kısa sürede, çok daha uzağa gidiyoruz” dedi.

AutoNav, robotun Jezero Krateri’ndeki mikroskobik yaşam belirtileri için Mars toprağını taramasını içeren proje için de oldukça önemli bir gelişme. Perseverance’ın proje yöneticisi Jennifer Trosper, “Artık karmaşık arazilerin etrafından dolaşmak yerine onları geçebiliyoruz: Bu daha önce yapabildiğimiz bir şey değildi” dedi.

AutoNav sistemi, insan sürücülere olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırmıyor, sadece gezginin mümkün olduğu kadar özerkliğini arttırıyor. Ekip üyeleri, AutoNav’ın “direksiyona geçmesine” izin vermeyi dört gözle beklediklerini söyledi. Ancak gerektiği takdirde müdahale etmeye de hazır olacaklar.

NASA, bu tip teknolojileri kullanarak sonunda insanları Mars’a uçurmayı ve orada bir yerleşim kurmayı hedefliyor.

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