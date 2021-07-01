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NASA üssüne gitmişti… İsrailli psişikten UFO iddiası: 50 yıldır iletişim halindeyiz

İsrailli psişik Uri Geller, ABD istihbaratının UFO raporu sonrası çarpıcı iddialar ortaya attı. 1974'te NASA'nın Maryland'daki üssünü ziyaret ettiğini belirten Geller, uzaylılarla 50 yıldır iletişim halinde olduğunu öne sürdü. Geller, rapora ilişkin ise, "Daha fazlasını biliyorlar" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:13, 01/07/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
NASA üssüne gitmişti… İsrailli psişikten UFO iddiası: 50 yıldır iletişim halindeyiz

ABD’de Donanma gemilerinin kaydettiği UFO görüntülerinin ardından istihbarat yetkililerinin açıkladığı raporun yankıları sürüyor. İsrailli psişik Uri Geller, yetkililerin tanımlanamayan cisimleri kabul ettiği ancak detay vermediği raporun ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Daily Star’ın haberine göre Geller, Dünya’nın yaklaşık 50 yıldır uzaylılarla iletişim halinde olduğunu iddia etti. NASA’nın 1974 yılında kendisini Maryland’daki üssüne davet ettiğini belirten Geller, burada gördüklerinin kendisini uzaylıların varlığı konusunda ikna ettiğini söyledi.

‘DAHA FAZLASINI BİLİYORLAR’

Mühendis Wernher von Braun’un güvenli bir alanda tutulan bir çeşit metali kendisine gösterdiğini anlatan Geller, “Ona dokundum ve dönüp Wernher’e ‘Bu bizim gezegenimizden değil’ dedim. O da bana haklı olduğumu ve bunun Dünya’ya çarpan bir UFO’nun parçası olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

Gördükleri konusunda daha fazla detay veremeyeceğini söyleyen Geller, “Bu konuda gizlilik sözleşmesi imzaladım. Ancak size iletişim halinde olduğumuzu söyleyebilirim. Açıklanan rapordan daha fazlasını biliyorlar” dedi.

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