NASA yöneticisi, başka yaşamlar konusunda ısrarcı

Nelson, CNBC’ye NASA’nın yıllardır başka yaşamların arayışı içinde olduğunu söyledi ve ajansın, Güneş Sistemimiz ile kozmosun başka yerlerindeki gezegenlerde yaşam aradığını kaydetti:

“Eğer 13,5 milyar yıllık bir evrene sahipseniz başka bir Güneş ve bizimki gibi bir atmosfere sahip başka bir gezegen için bir şans var mı diye soruyorsanız; evet derim. Bu yüzden dışarıda akıllı bir yaşam olduğuna dair bazı göstergeler alacağımızı düşünüyorum.”

Eski Florida Senatörü, araştırmanın bir kısmının Mars hakkında daha fazla bilgi edinmeyi içerdiğini ekledi. NASA’nın yeni gezgini Ingenuity, pazartesi günü Mars’ta dokuzuncu uçuşunu gerçekleştirdi. NASA’nın California’daki Jet Propulsion Laboratory’den bir tweet’e göre, Ingenuity yaklaşık 3 dakika uçtu ve saniyede 5 metre hızla gitti.

Ulusal İstihbarat Dairesi’ne göre, 25 Haziran’da yayınlanan tanımlanamayan uçan cisimler hakkında bir raporda ABD hükümeti, 2004’ten 2021’e kadar askeri uçaklar tarafından bildirilen 144 UFO vakasının 143’ünü açıklayamadı.

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