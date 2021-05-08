NASA’dan Mars uçuşunda bir ilk daha: Helikopterin sesi yayınlandı

NASA’nın 30 Temmuz 2020’de fırlatılan ve 18 Şubat 2021’de Mars’ın Jezero kraterine iniş yapan Perseverance uzay aracında bulunan Ingenuity adlı helikopter, geçtiğimiz günlerde dördüncü uçuşunu tamamladı.

Ingenuity’nin bu uçuşu sırasında çıkardığı sesler Perseverance tarafından kayda alındı. NASA’dan yapılan açıklamada, “İlk defa başka bir gezegendeki uzay aracı, başka bir uzay aracının seslerini kaydetti” ifadeleri kullanıldı. Perseverance’nin, helikopterin 30 Nisan’da yaptığı dördüncü uçuşunu dinlemek için iki mikrofonundan birini kullandığı belirtildi.

‘DÜNYA DIŞI UĞULTUSUNU DİNLEYİN’

Perseverance uzay aracına dair paylaşım yapılan resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Mars helikopterinin ne yapabileceğini gördüm şimdi de onu duydum.

Kulaklık takın ve dördüncü uçuşunda yeni bir bölgeyi keşfetmek için güneye giderken Ingenuity’nin bıçaklarının dünya dışı uğultusunu dinleyin” denildi.

BEŞİNCİ UÇUŞ DA BAŞARILI

Öte yandan NASA, Ingenuity’nin beşinci uçuşunu da gerçekleştirdiğini duyurdu. Perseverance’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Beşinci uçuş başarılı! Mars helikopteri hava keşiflerinin geleceğini test etmek için yeni bir aşamaya başlıyor” ifadelerine yer verildi.

NASA, tarihte ilk kez başka bir gezegende uzaktan hava aracı uçuşunu 19 Nisan’da gerçekleştirmişti.