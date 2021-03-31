Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

NASA’nın ‘Van Gölü’ paylaşımı yarı finalde

NASA astronotları tarafından çekilmiş 20 yıllık dünya fotoğraflarından oluşan online fotoğraf yarışması devam ediyor. Online yarışmada Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı geride bırakarak yarı finale kaldı.

Güncellenme: 12:06, 31/03/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
NASA’nın ‘Van Gölü’ paylaşımı yarı finalde

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) sosyal medyada hesabından, yarışmada yarı finale kalan Van Gölü fotoğrafına ilişkin bir paylaşım yapıldı.

NASA tarafından çekilen Van gölü fotoğrafı

5 NİSAN’DA FİNALİSTLER BELLİ OLACAK

Astronot Kate Rubins’in, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yörüngesinde dolanırken çektiği dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün fotoğrafı, Instagram'da NASA'nın ‘nasaearth' isimli resmi sayfasında paylaşıldı. Van Gölü fotoğrafının da arasında bulunduğu ve yarı finalde kalan 4 fotoğrafın oylaması ise 5 Nisan’da sona eriyor. İHA

NASA’NIN FOTOĞRAF OYLAMA SAYFASI

OYLAMA NASA’NIN SAYFASINDA

NASA’nın düzenlediği etkinlik için dileyen herkes oy kullanabiliyor. Oylamanın yapıldığı sayfada görüntülerden beğendiğiniz iki tanesini seçerek onaylamak.

İlginizi ÇekebilirBütün Dünya Mars'ı konuşurken NASA'nın gözü Salda Gölü'ndeBütün Dünya Mars'ı konuşurken NASA'nın gözü Salda Gölü'nde