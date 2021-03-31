NASA’nın ‘Van Gölü’ paylaşımı yarı finalde

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) sosyal medyada hesabından, yarışmada yarı finale kalan Van Gölü fotoğrafına ilişkin bir paylaşım yapıldı.
5 NİSAN’DA FİNALİSTLER BELLİ OLACAK
Astronot Kate Rubins’in, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yörüngesinde dolanırken çektiği dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün fotoğrafı, Instagram'da NASA'nın ‘nasaearth' isimli resmi sayfasında paylaşıldı. Van Gölü fotoğrafının da arasında bulunduğu ve yarı finalde kalan 4 fotoğrafın oylaması ise 5 Nisan’da sona eriyor. İHA
NASA’NIN FOTOĞRAF OYLAMA SAYFASI
OYLAMA NASA’NIN SAYFASINDA
NASA’nın düzenlediği etkinlik için dileyen herkes oy kullanabiliyor. Oylamanın yapıldığı sayfada görüntülerden beğendiğiniz iki tanesini seçerek onaylamak.