NASA’nın ‘Van Gölü’ paylaşımı yarı finalde

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) sosyal medyada hesabından, yarışmada yarı finale kalan Van Gölü fotoğrafına ilişkin bir paylaşım yapıldı.

5 NİSAN’DA FİNALİSTLER BELLİ OLACAK

Astronot Kate Rubins’in, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yörüngesinde dolanırken çektiği dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün fotoğrafı, Instagram'da NASA'nın ‘nasaearth' isimli resmi sayfasında paylaşıldı. Van Gölü fotoğrafının da arasında bulunduğu ve yarı finalde kalan 4 fotoğrafın oylaması ise 5 Nisan’da sona eriyor. İHA

NASA’NIN FOTOĞRAF OYLAMA SAYFASI

OYLAMA NASA’NIN SAYFASINDA

NASA’nın düzenlediği etkinlik için dileyen herkes oy kullanabiliyor. Oylamanın yapıldığı sayfada görüntülerden beğendiğiniz iki tanesini seçerek onaylamak.