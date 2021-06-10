National Geographic yeni okyanusu resmen tanıdı: Güney Okyanusu

Dünya okyanuslarının haritasını çıkarmaktan sorumlu olan National Geographic dergisi Hint Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu ve Arktik Okyanusu’ndan sonra yeni bir okyanusu resmen tanıdıklarını duyurdular.

Dergi, Dünya Okyanus Günü olarak kabul edilen 8 Haziran’da Twitter üzerinde yaptığı paylaşımla beşinci okyanusu kabul edip yeni haritaları üzerinde çalıştığını açıkladı:

“Dört okyanus mu, beş mi? National Geographic, Güney Okyanusu’nu atlaslarımızda ve haritalarımızda beşinci resmi okyanus olarak tanımak için bir değişiklik yapıyor!

Bilim insanları, Antarktika çevresindeki buzlu suların okyanus akıntıları ve sıcaklıkları tarafından tanımlanan ayrı bir ekolojik bölge oluşturduğunu uzun yıllardır biliyorlar. Ancak Uluslararası Hidrografi Örgütü (IHO) aracılığıyla, bu beşinci okyanus bölgesinin adı ve kapsamı üzerinde anlaşmaya varılamadı.

National Geographic, en son coğrafi bilgiler için önemli bir küresel kaynak, bu nedenle okyanuslar listemizi bilime ve Güney Okyanusu’nun geleneksel kabulüne dayalı olarak güncelliyoruz.”

SULARI DAHA AZ TUZLU VE OLDUKÇA SOĞUK

Güney Okyanusu sularını kuzeydeki benzerlerinden ayıran inanılmaz derecede hızlı hareket eden bir akıntı ile çevrili. Antarktika Çevresel Akımı olarak bilinen akımın akışı hızlı ve Antarktika çevresinde batıdan doğuya doğru hareket ediyor. Sular daha az tuzlu ve oldukça soğuk.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nde deniz bilimcisi olan Seth Sykora-Bodie, National Geographic’e verdiği demeçte şunları söyledi: “Orada bulunan herkes, büyüleyici yanını açıklamakta zorlanacak ama hepsi buzulların daha mavi, havanın daha soğuk, dağların daha ürkütücü ve gidebileceğiniz başka herhangi bir yerden daha büyüleyici manzaralar olduğu konusunda hemfikir olacaklar.”

Güney Okyanusu’nun tanımı iklim değişikliğine karşı mücadele için oldukça önemli. Suları ve iklim değişikliğinin Antarktika ve çevresi üzerindeki etkisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak hayati önem taşıyacak.

İlginizi Çekebilir Bomba dedektörlerinin Hint Okyanusu'ndaki inanılmaz keşfi: Mavi balinalar