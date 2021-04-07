Nefes borusu nakli Covid hastalarına umut oldu

New York’ta, Amerika’daki ilk nefes borusu nakli gerçekleşti. Operasyonla beraber şiddetli astım hastası bir kadına havayı ağızdan akciğerlere taşıyan yeni bir trake verildi.

Doktorlar, 56 yaşındaki sosyal hizmet uzmanı Sonia Sein’in gördüğü şiddetli astım tedavisinin soluk borusuna zarar vermesinden dolayı nefes almakta zorlandığını ve Mount Sinai hastanesinde gerçekleşen ameliyattan sonra Sein’in tekrar rahatça nefes alabileceğini açıkladı.

ORGAN REDDİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Uzmanlar, Sein'in naklinin, ABD'de türünün ilk örneği olduğunu ve henüz tam bir başarı olarak kabul etmek için çok erken olduğunu söylüyorlar. Sein’in, bu süreçte organ reddi gibi bir durumla karşılaşmaması için güçlü ilaçlar alması gerektiğini ve birkaç yıl içinde de ilaçların tamamen bırakmasını beklediklerini açıkladılar.

Sein'in yaşadığı sorun, 2014 yılında doktorların şiddetli bir astım krizi sırasında nefes almasına yardımcı olmak için boğazına bir tüp koymasıyla başladı. Bu müdahale, Sein’in hayatını kurtardı ama nefes borusuna da zarar verdi. Soluk borusunu yeniden yapılandırmak için yapılan birkaç ameliyat ise işe yaramadı. Doktorların önünde soluk borusunu tedavi etmek için birkaç seçenek vardı:

Soluk borusunun hasarlı kısımları çıkarılabilir veya bunlar protezlenebilir, laboratuvarda yetiştirilmiş doku veya hastanın derisinden ve kaburga kıkırdağından kendi kendine sağlanan dokuyla sabitlenebilir veya değiştirilebilirdi. Ancak bu teknikler, mukusu hareket ettirmek için minik kıllar kullanan; nefes alırken, yutkunurken ve öksürürken mükemmel bir esneklik gösteren organa tam işlevini geri getirmeyebilirdi.

DİĞER HASTALAR İÇİN UMUT OLDU

Mount Sinai cerrahı Dr. Eric Genden, bir hastanın nefes borusunun tamamının hasar görmesi durumunda tek umutlarının nakil olabileceğini açıklıyor.

18 saatlik operasyonda, 50’den fazla uzmandan oluşan ekip, bir donör trakeasını naklederek, onu küçük kan damarlarından oluşan karmaşık bir ağa dikkatlice yeniden bağladı. Genden, “Organın canlandığını gördüğümüzde, ilk engeli aştığımızı anladık” dedi.

Doktorlar, uygulanan bu prosedürün trakeal doğum kusurlarını, tedavi edilemeyen hava yolu hastalıklarından veya ventilatörlerden aşırı hasar gören başka hastalara yardımcı olabileceğini söylüyorlar.

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