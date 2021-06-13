Netflix’ten e-ticaret hamlesi

Çevrimiçi izleme platformu; Nathalie Nguyen, Kristopher Kites ve Jordan Bentley tarafından tasarlanan, anime diziler Yasuke ve Eden’den ilham alan koleksiyonlar içeren çevrimiçi mağazası Netflix.shop’u tanıttı.

Şu an için mağazada şapkalar, kapüşonlular, tişörtler, fütüristik görünümlü anime figürler ve çalar saatler yer alıyor; ancak daha sonra takılar ve dekoratif ürünler de olacak. Satışa sunulan ürünlerin fiyatları ise 30 dolar ile 135 dolar arasında değişiyor.

“HİKAYELERİMİZİN DÜNYASINI GENİŞLETİYORUZ”

Mağaza şu anda yalnızca ABD’de mevcut, ancak Netflix Tüketici Ürünlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Josh Simon, yaptığı basın açıklamasında mağazanın önümüzdeki aylarda uluslararası bir sunumunun yapılacağını ve diğer ülkelere de açılacağını belirtti.

Simon açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Hayranlarımız için giyimden oyuncaklara kadar hikayelerimizin dünyasını nasıl genişletebileceğimize her zaman bakıyoruz. Hayranlara en sevdikleri hikayelerle bağlantı kurmaları için yeni bir yol sunmaktan ve onları hikaye anlatımının gücünü her biçimiyle kucaklayan bir sonraki sanatçı ve tasarımcı ürünleriyle tanıştırmaktan heyecan duyuyoruz.”

Perşembe günü lansmanı gerçekleşen mağaza, platformun ilk girişimi değil. Netflix daha önce de Bridgerton’dan ilham alan sweatshirtler ve uzun kollu tişörtler satmak için giyim şirketi Phenomenal ile ortaklık kurmuştu.

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