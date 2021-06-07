Nijerya hükümetinden Twitter yasağı: Kullananlar tutuklanacak

Nijerya Enformasyon Bakanlığı, yasağı kendi Twitter hesabından duyurdu. Yetkililer, yasağın nedeninin Buhari’nin tweet’lerinin silinmesi veya Twitter’ın Afrika üssünü Gana’da inşa etme kararı olduğunu reddetti.

Kullanıcıları kovuşturma tehdidi, vatandaşların yasağı aşmak için özel ağları kullandığı netleştikten sonra geldi. Twitter, bu karardan derin endişe duyduğunu söyledi.

TWITTER YASAĞININ NEDENİ

Geçtiğimiz günlerde Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, ülkede sosyal medya platformu Twitter'ın faaliyetlerinin süresiz olarak askıya alındığını duyurmuştu. Twitter’ın, ülkenin kurumsal varlığını tehdit edecek şekilde kullanıldığı gerekçesiyle faaliyetlerine son verildiği açıklanmıştı. Yaşanan gelişmeler İngiltere, Amerika ve AB tarafından da kınanmıştı.

Askıya alma kararının nedeni ise Nijerya Devlet Başkanı Buhari’nin Twitter’da 1 Haziran’da yaptığı paylaşımının silinmesiydi.

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