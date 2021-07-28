Nokia’dan iddialı dönüş: XR20, şimdiye kadarki en dayanıklı telefon

Finlandiya merkezli firma yaptığı açıklamada yeni cihazı için şunları söyledi: “Hayatta karşılaşabileceğiniz her şeyden sağ çıkmak için tasarlanan Nokia XR20, düşündüğünüzden çok daha fazlasına dayanabilir.”

Şirket 6.67 inç Gorilla Glass Victus ekranla gelen XR20’nin, çizilmelere ve yaklaşık 1,82 metre yükseklikten düşmelere karşı dayanıklı olduğuna dikkat çekiyor. Basın bülteninde bu özellik, “Ultra sağlam bir kasa ve bulabildiğimiz en sağlam ekran camıyla çizilmeye, düşmeye, sıcaklığa, suya, çocuklara ve evcil hayvanlara karşı son derece dayanıklı” olarak belirtiliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİME TEŞVİK EDİYORUZ

XR20, yıllar öncesinden beri telefonlarının gücü ve dayanıklılığıyla tanınan Nokia markasının popülaritesinden yararlanıyor. HMD’nin CEO’su Florian Seiche, şirketin insanların daha uzun ömürlü telefon beklentisine yöneldiğini söyledi: “Dayanıklılık ve uzun ömür konusunda tüketicinin acı noktalarından yararlanıyoruz. HMD’de, uzun ömür vaatlerimizle daha sürdürülebilir bir tüketime teşvik ediyoruz.”

XR20, sağlamlığının yanı sıra ultra hızlı 5G internet özelliğiyle de öne çıkıyor. Ayrıca cihaz, 48 megapiksel ve 13 megapiksel çift lensli ana kameraya da sahip. XR20 siyah ve mavi renk seçenekleri ile tüketicinin beğenisine sunuluyor.

Cihazın fiyatı ise ABD’de 549,99 dolardan (yaklaşık 4.709 TL) başlıyor.

Şirket ayrıca 20 yıldan sonra bir dönemin ikonik telefonu 6310’u da yeniden piyasaya sunarken dört farklı Nokia kulaklık serisini de görücüye çıkardı. Teknoloji devleri Google, Qualcomm ve Nokia tarafından desteklenen HMD, retro Nokia cihazlarının ve akıllı telefonlarının modern versiyonlarını düşük ila orta aralıkta değişen fiyatlarla satıyor.

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