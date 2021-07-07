Norveç’teki yeni sosyal medya yasasına fenomenlerden de destek geldi

Norveç’in gündeme getirdiği Pazarlama Yasası’nda yapılması öngörülen yasa değişikliği parlamentodan geçti. Öte yandan yaşama geçmesi için Norveç Kralı’nın onayına ihtiyaç var. Hükümetin internet sitesinde, bu yasa ile reklamlardaki idealize edilen insanların toplum üzerinde yarattığı baskıyı hafifletmeyi amaçladıkları kaydedildi.

Sitede yapılan açıklamada, “insanın vücut şekli, beden numarası ya da ten rengi açısından gerçeklikten kopuk olacak şekilde üzerinde rötuş yapılmış ya da başka şekillerde manipüle edilmiş reklamlar için” bir açıklama eklemenin yükümlülük haline getirileceği ifade ediliyor.

Snapchat uygulamasındaki filtreler ya da bedenin şeklini ya da boyutlarını farklı gösteren dijital düzenlemeler de buna dahil.

Fenomenler, oyuncular ve şarkıcılar dahil sosyal medyada ücretli ya da sponsorlu reklam yapan kullanıcılar bu değişiklikten etkilenecek.

“ARTIK DAHA AZ DEĞİŞİKLİK YAPACAKLAR”

26 yaşındaki Madeleine Pedersen Norveç’te Moss şehrinde yaşayan bir Instagram fenomeni. BBC Radio 1’in Newsbeat programına konuşan Pedersen, yeni düzenlemenin, gençlerin gerçek dışı vücut imgeleri ile kendilerini karşılaştırmalarına engel olacağını umuyor.

“Kendi bedeni ve yüzü ile ilgili güvensizlik yaşayan çok insan var” diyen Pedersen, Instagram nedeniyle bir dönem kendisinin de vücuduyla ilgili güvensizlik yaşadığını belirtiyor. Pedersen, “En kötüsü de diğer kızların fotoğrafları üzerinde değişiklik yapıp yapmadıklarını bilmiyor olmaktı. Bu yüzden bu yasaya ihtiyaç var” diyor.

90 binden fazla takipçisi olan Pedersen, yalnızca ışık, renkler ve keskinlik ile oynayabildiğini ama yüzü ya da bedeni üzerinde asla değişiklik yapmadığını vurguluyor.

Pedersen, “İnsanlar kabul etmeye utanacakları için artık daha az değişiklik yapacaklar. Zaten güzelsiniz. Gerçek hayat bu değil” diyor.

“PSİKOLOJİK SORUNLARIN NEDENİ FİLTRELENMİŞ FOTOĞRAFLAR DEĞİL”

Bergen şehrinde yaşayan 26 yaşındaki Eirin Kristiansen, yeni yasanın doğru yönde bir adım olduğunu ancak üzerinde çok iyi düşünülmediğine inandığını belirtiyor. Newsbeat’e konuşan Kristiansen, “gerçekte bir iyileşme yaratamayacak olsa da kestirmeden bir soruna çare olma çabası gibi” yorumunu yapıyor.

Kristiansen, “Psikolojik sorunların nedeni filtrelenmiş bir fotoğraf değil ve reklamcıların böyle bir ibare eklemesi genç kız ve erkeklerin gerçek hislerini değiştirmeyecektir” yorumunu yapıyor.

“DÜRÜST OLMAK ZORUNDA KALACAKLAR”

Londra’da yaşayan sosyal medya fenomeni Em Clarkson ise gördüklerimizi seçebilmemizin önemli olduğu görüşünde. 26 yaşındaki Em Clarkson, sık sık hiç dokunulmamış fotoğraflar paylaşıyor ve filtre ya da fotoğraf düzenleme uygulamalarının zararlarına dikkat çekiyor.

Ancak bu durum, her zaman böyle değilmiş: “16 yaşındayken Photoshop indirdim ve Facebook’ta bikinili fotoğraflarımı paylaşabileyim diye kendimi Photoshop’lamayı öğrendim” diyen Clarkson, şöyle devam ediyor: “Bu uygulamalar benim bedenimden dolayı mutsuz olduğum dönemde var olsaydı, yüzde 100 onları kullanıyor olurdum.”

Clarkson, daha genç olduğu zamanlar dergi kapaklarına yaklaşık haftada iki kez bakıp gördükleri ile kendini karşılaştırmamakta zorlandığını anlatıyor. Günümüzde her gün 50, belki 100 kez bu tip fotoğrafları gören daha genç insanlar için kaygılı.

Clarkson’a göre, ülkesinde de bu konuda “çok daha ciddi” adımlar atılmalı ve Norveç’tekine benzer bir yasa hayata geçmeli: “İnsanlara fotoğraflarında değişiklik yapmamalarını söyleyemeyiz, bu uygulanabilir değil. Ancak onlara ‘bunu yapacaksanız, dürüst davranmak zorundasınız’ diyebilirsek, bu harika olur.”

İngiltere’de milletvekillerinin geçen yıl yaptığı bir araştırmada, 18 yaşın altındaki gençlerin çoğunluğu sosyal medyada karşılaştıkları görsellerin beden algıları üzerinde aşırı derecede etkili olduğunu söyledi. Bu gençlerin sadece yüzde 5’i rejim ya da estetik ameliyat gibi müdahalelere başvurmayı düşünmeyeceklerini belirtti.

Ve hatta İngiltere’de de milletvekilleri üzerinde oynanmış olan resimleri paylaşanlar için bir açıklama ekleme zorunluluğu getirecek bir yasa taslağı sundu ancak taslak parlamentoda kabul edilmedi. (BBC Türkçe)

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